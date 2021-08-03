  • 27°C
香港時間 : 2021803日 (二) 19:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

白俄羅斯人權組織流亡負責人死亡 烏克蘭循謀殺調查

環球社會熱點 19:21 2021/08/03

分享：

白俄羅斯政治局勢動盪，政府與反對派衝突加劇，不少反對派近年開始流亡海外。協助白俄羅斯人流亡的非牟利組織負責人希紹夫周一（2日）在烏克蘭跑步期間失蹤，烏克蘭警方其後表示，在希紹夫家附近公園發現其遺體，警方已就謀殺方向展開調查，包括調查是否「被自殺」。

獲發人道簽證 白俄異見女跑手直飛波蘭 【下一頁】

基地設於烏克蘭首都基輔（Kyiv）的非牟利組織「白俄羅斯人在烏克蘭之家 」(Belarusian House in Ukraine )，專門協助受壓逼的白俄羅斯人逃離。組織負責人希紹夫 (Vitaly Shishov) 的朋友周一向烏克蘭警方報案，指希紹夫早上外出跑步後失蹤，曾多次嘗試聯絡對方，但每次響了數聲後有人接聽並掛斷。朋友曾在希紹夫經常跑步的樹林搜索，最後亦無發現。

烏克蘭警方周二（3日）指，發現希紹夫被吊死於住所附近的公園，目前已就謀殺方向展開調查，包括調查希紹夫是否「被自殺」。據希紹夫朋友透露，認屍時發現希紹夫遺體面部有傷痕，懷疑生前曾遭毆打。

水災釀180人死 德國或查過失殺人 【下一頁】

希紹夫朋友指，對方最近表示在慢跑期間被陌生人跟蹤，而希紹夫自離開白俄羅斯以來，亦一直受到持續監視。希紹夫所屬組織原定於本月下周日（8日）在基輔發起遊行，反對白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的統治。

責任編輯：郭麗明

相關文章

還原Archegos爆倉來龍去脈 揭瑞信自招禍災
今日
還原Archegos爆倉來龍去脈 揭瑞信自招禍災
【東京奧運】增18宗相關確診 希臘韻律泳隊退賽
今日
【東京奧運】增18宗相關確診 希臘韻律泳隊退賽
【新冠疫苗】科學期刊質疑增強劑效用 批接種無助全球抗疫
今日
【新冠疫苗】科學期刊質疑增強劑效用 批接種無助全球抗疫
【新冠疫苗】英國研究孕婦接種效用及對胎兒影響
今日
【新冠疫苗】英國研究孕婦接種效用及對胎兒影響

你可能感興趣

還原Archegos爆倉來龍去脈 揭瑞信自招禍災
今日 18:51
還原Archegos爆倉來龍去脈 揭瑞信自招禍災
【東京奧運】增18宗相關確診 希臘韻律泳隊退賽
今日 17:29
【東京奧運】增18宗相關確診 希臘韻律泳隊退賽
【新冠疫苗】科學期刊質疑增強劑效用 批接種無助全球抗疫
今日 18:19
【新冠疫苗】科學期刊質疑增強劑效用 批接種無助全球抗疫
網絡熱話 人權 白俄羅斯 烏克蘭 基輔 謀殺 自殺

上一篇文章

【東京奧運】牙買加田徑女將爆冷出局 初賽輕敵收步

下一篇文章

【新冠疫苗】英國研究孕婦接種效用及對胎兒影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

澳洲加快審批港人技術移民簽證 BNO持有人同受惠
澳洲加快審批港人技術移民簽證 BNO持有人同受惠
【東京奧運】白俄異見跑手羽田機場求助 政府強行押返國（第二版）
【東京奧運】白俄異見跑手羽田機場求助 政府強行押返國（第二版）
【泰國疫情】死亡慘況堪比南亞海嘯 殮房唔夠用
【泰國疫情】死亡慘況堪比南亞海嘯 殮房唔夠用
【東京奧運】田徑首有雙冠軍 卡塔爾意大利跳高分金
【東京奧運】田徑首有雙冠軍 卡塔爾意大利跳高分金
新型冠狀肺炎全球疫情（08月03日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月03日 時間19:00）
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？