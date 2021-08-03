白俄羅斯人權組織流亡負責人死亡 烏克蘭循謀殺調查

白俄羅斯政治局勢動盪，政府與反對派衝突加劇，不少反對派近年開始流亡海外。協助白俄羅斯人流亡的非牟利組織負責人希紹夫周一（2日）在烏克蘭跑步期間失蹤，烏克蘭警方其後表示，在希紹夫家附近公園發現其遺體，警方已就謀殺方向展開調查，包括調查是否「被自殺」。

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基地設於烏克蘭首都基輔（Kyiv）的非牟利組織「白俄羅斯人在烏克蘭之家 」(Belarusian House in Ukraine )，專門協助受壓逼的白俄羅斯人逃離。組織負責人希紹夫 (Vitaly Shishov) 的朋友周一向烏克蘭警方報案，指希紹夫早上外出跑步後失蹤，曾多次嘗試聯絡對方，但每次響了數聲後有人接聽並掛斷。朋友曾在希紹夫經常跑步的樹林搜索，最後亦無發現。

烏克蘭警方周二（3日）指，發現希紹夫被吊死於住所附近的公園，目前已就謀殺方向展開調查，包括調查希紹夫是否「被自殺」。據希紹夫朋友透露，認屍時發現希紹夫遺體面部有傷痕，懷疑生前曾遭毆打。

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希紹夫朋友指，對方最近表示在慢跑期間被陌生人跟蹤，而希紹夫自離開白俄羅斯以來，亦一直受到持續監視。希紹夫所屬組織原定於本月下周日（8日）在基輔發起遊行，反對白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的統治。

責任編輯：郭麗明