【網購商機】嘉里、FedEx擴空運服務　提供艙位保證、增運載量

▲ FedEx日前亦宣布增設4條從亞太區出發的新航線，每週運載量近1,400噸。（法新社圖片）

電子商貿帶動貨運需求，空運價格更因而不斷上漲。貨運物流企業增加服務，盼回應市場需求，近日FedEx及嘉里物流均分別推出新服務，加強運力。

【疫市營商】騰訊雲夥Posify提供全新網店解決方案 電子消費券經微信小程序即可使用

嘉里物流聯網（00636） 推出全新的跨太平洋空運服務，連接亞洲多個地點至美國。該服務名為「嘉里貨運自控網絡」（KCN），提供貨運整合服務，並為客戶提供艙位保證及長期穩定價格的標準空運服務， 滿足客戶尋求穩定而長期解決方案的需求。

▲ 嘉里物流聯網與美國阿拉巴馬州亨茨維爾國際機場合作建立KCN美洲空運樞紐。（嘉里物流提供圖片）

KCN以設於美國阿拉巴馬州亨茨維爾的美洲樞紐為中心，首班航班將於 8 月由香港出發。嘉里物流與當地機場合作建立空運樞紐，營運進出口的空運航班，並與陸路貨運連接，提供跨美洲的無縫貨物運輸。

FedEx新增航線 助亞太區客戶拓業務

另一邊廂，FedEx日前亦宣布增設4條從亞太區出發的新航線，每週運載量近1,400噸，協助亞太區客戶拓展業務至太平洋、亞洲區內和歐洲。其中兩條跨太平洋航線從位於廣州的FedEx亞太轉運中心出發，飛往美國，每週五次經安克雷奇和仁川返回廣州。這兩條航線強化了中國華南、北亞和北美之間的連結性和運載力。

第三條跨太平洋航線往返北京與孟菲斯，途中經位於大阪的FedEx北太平洋地區轉運中心和安克雷奇，每週提供6班從中國到美國的額外航班。此外，另外亦有航線由廣州及大阪轉運中心出發，分別每週兩次及三次，飛往FedEx位於巴黎戴高樂機場的轉運中心，使亞太地區的客戶能接軌歐洲市場。

【東京奧運】 Panasonic電動單車將於凱琳賽亮相 耗超過1年半研發

【疫市求生】英國試用新零售技術 網上實時顯示產品庫存 吸線下人流

責任編輯：葉泳珊