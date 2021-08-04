Wetland Seasons Bay第1期呎價就快公布　周邊配套率先睇

由新地 （00016）發展，位於天水圍濕地公園路1號的Wetland Seasons Bay第1期，即將登場。發展商早前透露，項目提供1,224個單位，約七成為兩房或以下間隔（詳見下圖），料最快8月上1旬開放示範單位及賣樓。要留意的是，新地代理總經理胡致遠表示，天水圍Wetland Seasons Bay第1期料對比同區Wetland Seasons Park有提價空間。

標準分層單位戶型分布

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Wetland Seasons Bay第1期毗鄰同系樓盤Wetland Seasons Park，分布於香港濕地公園出入口的一左一右，預計關鍵日期為明年6月30日。項目由6座9至10層高的低密度住宅大樓（第2A座、第2B座、第3A座、第3B座、第5A座及第5B座）、以及10幢6層高的別墅（別墅RV10及別墅RV11、別墅WV1至別墅WV3及別墅WV5至別墅WV9組成）組成，提供10款戶型，涵蓋開放式至四房戶型，實用面積由268平方呎起，至最大1,158平方呎，當中約七成為兩房或以下的間隔。

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配套方面，Wetland Seasons Bay第1期自設商業樓面，區內亦有多個民生及大型商場，如天澤邨內的天澤商場、天頌苑內的頌富商場。交通方面，項目距離輕鐵天恒站約3至5分鐘步程，住戶可轉乘至西鐵綫至全港各區。此外，據報屋苑將提供穿梭巴士來往港鐵天水圍站，而屋苑附近有多條巴士路綫，前往港九新界各地。值得留意的是，Wetland Seasons Bay第1期另一賣點是鄰近深圳灣口岸，往返內地相當方便，或多或少受惠大灣區發展。

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