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【新股IPO】理想汽車招股 集資150億元 入場費15151元

股樓投資 18:48 2021/08/03

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繼小鵬汽車（09868）後，另一中概汽車股理想汽車（新上市編號：02015）亦來港上市，自周二（3日）起至8月6日公開招股，發售價將不超過每股150元，預計發行1億股新股，集資額最多150億元，而每手入場費為15,151元，將於8月12日在港交所掛牌。

據市場消息指出，理想汽車首日暫錄得16.7億元孖展，相當於超額認購0.1倍。據富途證券發通告指，預留了30億元孖展額度，截至中午12時，仍然有超過26億元孖展額度可供認購。

據招股文件披露，理想汽車2010年收入為94.6億元人民幣，按年急升32倍；惟公司仍處於虧損階段，去年錄得1.52億元淨虧損，按年大幅收窄94%。

【延伸閱讀】【下半年部署】大摩新一輪中港焦點股名單 覆蓋7隻港股【見下頁

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公司擬將全球發售募集資金淨額用於研發高壓純電動汽車技術、平台及未來車型、智能汽車及自動駕 駛技術、未來增程式電動車型；擴大產能、擴張零售門店與交付及服務中心、推出高功率充電網絡、 市場營銷及推廣；運營資金及其他一般公司用途。

同場加映：富元證券特約【青姐話】黑色星期一 阿爺猛咁質

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記者：李兆明

IPO 汽車股 小鵬汽車－W（09868） 汽車

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