  • 27°C
香港時間 : 2021803日 (二) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【濠賭股】 澳門即時進入預防狀態 濠賭股全綫向下

股樓投資 18:22 2021/08/03

分享：

澳門一對夫婦自珠海回澳，驗出對新型冠狀病毒呈陽性，消息拖累濠賭股全綫下跌。其中美高梅中國（02282）、新濠國際（00200）、澳博（00880）更創52周低位，分別跌4.1%、3%及2.6%；至於兩大龍頭銀河娛樂（00027）及金沙中國（01928）分別跌3.6%及1.1%。

【濠賭股】澳門7月賭收按年升5.3倍 稍遜市場預期 濠賭股逆市下跌【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

澳門政府今日（3日）宣布進入即時預防狀態，同時公布由即日下午3時30分起離境需要24小時內核酸檢測陰性報告，並呼籲市民如非必要切勿離境。澳門應變協調中心表示，其一對子女檢測結果同樣是陽性，合共4人確診。

同場加映﹕富元證券特約【青姐話】黑色星期一 阿爺猛咁質

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

經濟 澳門 珠海 美高梅中國（02282） 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027）

上一篇文章

【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個

下一篇文章

【疫苗抽奬】旅發局推「賞你遊大抽獎」本周五起接受報名 名額約2萬個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價
【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【長者優惠】1957年出生者今日起可申請「樂悠咭」 明年可享2元乘車優惠
【長者優惠】1957年出生者今日起可申請「樂悠咭」 明年可享2元乘車優惠
【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽
【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽