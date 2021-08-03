【濠賭股】 澳門即時進入預防狀態 濠賭股全綫向下

澳門一對夫婦自珠海回澳，驗出對新型冠狀病毒呈陽性，消息拖累濠賭股全綫下跌。其中美高梅中國（02282）、新濠國際（00200）、澳博（00880）更創52周低位，分別跌4.1%、3%及2.6%；至於兩大龍頭銀河娛樂（00027）及金沙中國（01928）分別跌3.6%及1.1%。

【濠賭股】澳門7月賭收按年升5.3倍 稍遜市場預期 濠賭股逆市下跌【見下頁】

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澳門政府今日（3日）宣布進入即時預防狀態，同時公布由即日下午3時30分起離境需要24小時內核酸檢測陰性報告，並呼籲市民如非必要切勿離境。澳門應變協調中心表示，其一對子女檢測結果同樣是陽性，合共4人確診。

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記者：郭秀慧