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【電子消費券】領展王國龍：過去兩月商場人流明顯增加　料消費券帶動中式食肆生意額至少一成增長

股市 18:13 2021/08/03

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王國龍出席領展「街坊車神挑戰賽」起動禮。（陳永康攝）

領展 （00823） 行政總裁王國龍出席「街坊車神挑戰賽」啟動禮後表示，由於疫情緩和，6月及7月商場人流明顯增加，雖然各商場有差異，但整體已回復至疫情前水平，例如旗下時租停車場使用量已回復至2018年水平，自星期日開始派發消費券後，旗下商場的商戶生意都很暢旺，當日的人流較過去幾個周末增長超過20%。

領展消費券加送1700萬元優惠，詳見【下一頁】

王國龍稱，集團旗下的零售物業大部分為民生商場，商戶當中有很多中、小商戶，產品和服務大衆化，亦廣泛使用電子支付工具，當中領展直接管理的街市中，逾六成檔戶已安裝電子支付設備，相信他們均能受惠於政府派發5,000元的電子消費券計劃。
 
他續指，相信不少市民會因為取得消費券，會較捨得花費在平時未必會購買的商品，例如更高價的食材，而限聚措施放寬，較多市民會出外到餐廳用膳，預期餐飲業會較明顯受惠，尤其中式食肆，預料生意額有一至兩成增長。

更多【電子消費券】消息　

相關文章：【電子消費券】AlipayHK消費券首日交易筆數較平日倍增 單筆消費金額升逾6成

相關文章：【電子消費券】網傳不能用消費券買超市現金券　政府澄清：可以買超市現金券

 

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港股 傳統經濟股 領展房產基金（00823） 電子消費券 王國龍 街市 領展 餐飲 零售 商場

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