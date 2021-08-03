【電子消費券】領展王國龍：過去兩月商場人流明顯增加　料消費券帶動中式食肆生意額至少一成增長

▲ 王國龍出席領展「街坊車神挑戰賽」起動禮。（陳永康攝）

領展 （00823） 行政總裁王國龍出席「街坊車神挑戰賽」啟動禮後表示，由於疫情緩和，6月及7月商場人流明顯增加，雖然各商場有差異，但整體已回復至疫情前水平，例如旗下時租停車場使用量已回復至2018年水平，自星期日開始派發消費券後，旗下商場的商戶生意都很暢旺，當日的人流較過去幾個周末增長超過20%。

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王國龍稱，集團旗下的零售物業大部分為民生商場，商戶當中有很多中、小商戶，產品和服務大衆化，亦廣泛使用電子支付工具，當中領展直接管理的街市中，逾六成檔戶已安裝電子支付設備，相信他們均能受惠於政府派發5,000元的電子消費券計劃。



他續指，相信不少市民會因為取得消費券，會較捨得花費在平時未必會購買的商品，例如更高價的食材，而限聚措施放寬，較多市民會出外到餐廳用膳，預期餐飲業會較明顯受惠，尤其中式食肆，預料生意額有一至兩成增長。

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