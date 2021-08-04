【東京奧運】第12日共17金 英國13歲滑板選手登場

東京奧運賽事邁入中段，多項賽事陸續完成。周三（3日）繼續有多項田徑賽事展開，包括備受矚目的男子短跑200米決賽等。其他賽事方面，東京奧運新增項目滑板賽中，女子公園滑板所有比賽將在周三開展，英國13歲小將布朗將會出戰。

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田徑賽事繼續成為金牌大戶，共產生5面金牌，焦點賽事男子200米及800米決賽皆在夜晚舉行。保特（Usain Bolt）過去三屆奧運三度在200米及100米賽事中奪冠，周日（1日）新晉意大利飛人雅各布（Marcell Jacobs）未有參加200米賽事，料周三再有新男子飛人誕生。

女子賽事方面，400米跨欄決賽將於周三早上香港時間10時半舉行，上屆項目冠軍是美國選手穆罕默德（Dalilah Muhammad）力爭衛冕，但隊友麥克勞克林（Sydney Mclaughlin）今年剛破項目世界紀錄，又以最快時間進入決賽，估計兩人會有一場大戰。

東奧新增滑板項目，其中上周一（26日）的女子街道賽中，冠亞軍分別為來自日本及巴西的13歲小將。而女子公園滑板賽將於周三早上舉行，中午會進行賽事決賽，同樣僅得13歲英國選手布朗（Sky Brown）是賽前得牌熱門，可能再為滑板賽事掀起青春風暴。

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另外，港隊代表李海恩及李慧詩下午將出戰女子單車凱林賽小組賽，爭奪晉級資格。

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金牌賽事（香港時間）

游泳女子10公里馬拉松決賽（5：30）

田徑女子400米跨欄決賽（10:30）

滑板女子公園賽決賽（11:30）

帆船男子雙人470型小艇決賽（13:33）

帆船女子雙人470型小艇決賽（14:33）

拳擊男子輕重量級決賽（14:35）

場地單車男子團體追逐賽決賽（17：06）

馬術個人場地障礙賽決賽（18：00）

韻律泳雙人賽決賽（18：30）

舉重男子109公斤以上級別決賽 （18：50）

田徑女子3,000米障礙賽決賽（19：00）

田徑男子鏈球決賽（19：15）

田徑男子800米決賽（20：05）

田徑男子200米決賽（20：55）

摔角男子古典式67公斤級別決賽（時間待定）

摔角男子古典式87公斤級別摔角決賽（時間待定）

摔角女子自由式62公斤級別摔角決賽（時間待定）

責任編輯：李俊儀