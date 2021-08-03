【可持續研究】假設世界文明毀滅 呢個國家最大機會存活下來

英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）全球可持續性研究所（Global Sustainability Institute）進行一項研究，假設世界文明毀滅，哪個國家最有機會存活下來。

據BBC報道指，該項研究顯示，氣候變化、生態破壞、資源枯竭、人口激增等各種因素綜合起來，極有可能會引發全世界文明崩潰，而這種局面很有可能在「未來數十年之間」就會出現。

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報道指出，上述前5個地方都是島嶼，或是島嶼型大陸，較少出現極端溫度，且有海洋調節雨量。排名第一的國家因具有地熱和水力發電等資源，還有廣大的可供農業用途的土地，而且人口也相對較少，故比較容易能渡過難關。

全球可持續性研究所負責人瓊斯（Aled Jones）教授表示，研究的條件之一是一個地方的隔離程度，也就是說如果世界文明崩潰，一個國家與其鄰國如何連接或是否暴露在危險中，是一個很重要的考量。他續指：「未來數年和數十年之間，全球社會就有可能會發生劇烈的變化。」

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他說，氣候變化帶來的衝擊，包括越來越頻繁和越來越嚴重的乾旱和洪災，極端高溫或低溫，將會決定這些變化的劇烈程度。世界文明崩潰會徹底改變人們的生活，這項研究表明了世界各國必須採取行動應對氣候變化，農業生產，能源供應，製造產能等互相關聯的問題。

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