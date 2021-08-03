【疫苗抽奬】旅發局推「賞你遊大抽獎」本周五起接受報名 名額約2萬個

香港旅遊發展局今日（3日）宣布，推出「賞你遊大抽獎」，以參加第二輪「賞你遊香港」活動的超過 180 個 免費本地旅行團作獎賞，透過抽獎形式向已接種新冠疫苗的香港居民，送出指定免費本地旅行團名額約2萬個，總值約1,000萬港元。

凡於2021年8月31日或之前年滿18歲及持有香港身份證的居民，並已於香港完成 接種至少一劑新冠疫苗，均可參加是次活動。合資格市民可於8月5日至31日期間登記參加抽獎，得獎名單將於9月10日公布。

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旅發局主席彭耀佳博士表示：「為支持政府鼓勵疫苗接種的活動，旅發局推出大抽獎， 送出『賞你遊香港』旅行團名額，帶領市民遊歷本港不同地區特色美景及品嚐美食，以回饋及鼓勵市民接種疫苗，為本港抗疫出一分力，並藉營辦本地遊向旅遊業界繼續提供支援。」

彭博士亦補充，旅發局會浪接浪推出不同的活動，以持續帶動本地氣氛及為業界帶來動力。參加者須於活動網站進行登記，活動將抽出約 10,000 名得獎者，每位得獎者可獲得指定的免費「賞你遊」旅行團名額2個，所有參與活動旅行團的人士均須在香港完成接種至少一劑新冠疫苗。

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責任編輯：潘曉豐