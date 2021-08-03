【電子支付】全球日均逾2萬次電子付款失敗　造成1185億美元經濟損失

▲ 有調查報告指出，在去年因電子付款失敗而造成的全球經濟損失達1185億美元，單是在亞太地區亦達437億美元。

電子支付成大勢，最近香港消費券亦是透過電子支付工具發放，惟在電子交易中，往往會遇到不同付款問題，例如因確認碼發放滯後而未能成功認證，又或者在消費時顯示「被拒收」，未能成功付款。有調查報告指出，在去年因電子付款失敗而造成的全球經濟損失達1185億美元，單是在亞太地區亦達437億美元。

【5000元消費券】消費券變進修基金 哪些興趣班接受消費券付款？

付款失敗的意思指在付款流程中，被收款銀行拒絕的付款。付款失敗的原因有很多，包括信息不准確或不完整、人為錯誤導致數據輸入出現問題，或未能成功通過驗證。

LexisNexis Risk Solutions旗下的Accuity，於今年初進行了一項針對電子支付的調查，得到了銀行、金融和企業部門 200 多名支付專業人士的回覆。調查報告指出，在歐洲、中東和非洲地區，因電子付款失敗而造成的經濟損失達 411 億美元、美洲達337億美元、亞太地區達437億美元。而電子支付失敗對不同企業類型亦衍生不同成本，去年銀行因電子失敗付款而造成的平均支出約為360,000美元，其中包括與客戶流失相關的所有成本，而企業公司的平均支出也超過200,000美元。



付款失敗 打擊再用意慾

在電子支付流程中，客戶體驗亦是非常重要，而付款失敗對客戶體驗造成的影響最大。報告指出，有37%機構稱受嚴重影響，近50%的機構亦指存在部份影響。報告又指，在每天有超過20,000次失敗付款個案的企業中，有80%的受訪者表示因此失去了客戶，但另一方面，只有不到50%的受訪機構會積極嘗試改進其支付流程。

Accuity全球支付產品管理負責人Dalbir Sahota 表示，從是次研究中發現，雖然不少企業很清楚支付失敗會產生更多成本，但大多數企業並不完全了解支付失敗對公司財務及客戶流失的影響有多深遠，因無形成本(intangible costs) 可能更難修復。她又提到，支付市場競爭激烈，因此建議企業應採取更多措施改善其支付工具及流程，以降低支付失敗率。

【5000元消費券】只需五個步驟 支付寶香港用戶即可在天貓香港消費

責任編輯：蘇穎琪