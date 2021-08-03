【潛力股精選】孫運喜：聯通762股價接近突破　技術走勢佳

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【電子消費券】領展王國龍：過去兩月商場人流明顯增加 料消費券帶動中式食肆生意額至少一成增長
今日潛力股精選，《iMoney》主編孫運喜建議大家可留意中聯通 （00762） 。從技術分析層面看，孫運動指中聯通的股價走勢已形成「扇形」狀將，屬利好訊號。還有哪些利好因素？立即睇片（開聲聽↓）。
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00：18 - 港股今日市況解讀 騰訊、美團捱沽拖低大市
01：48 - 內地監管措施困擾市場 官媒今發文批網遊行業
04：00 - 騰訊 （00700） 股價今日挫逾一成幸跌幅逐步收窄
05：10 - 騰訊 （00700） 迅速回應積極配合政策 助股價跌幅收窄
06：28 - 內地券商唱好港股 估值逐步變得合理
08：28 - 股票分析－彩虹新能源 （00438） 股價前景如何？
11：03 - 股票分析－贛鋒鋰業 （01772） 股價前景如何？
13：47 - 股票分析－美團 （03690） 股價前景如何？
17：26 - 股票分析－藥明 （02269） 股價前景如何？
22：31 - 股票分析－騰訊 （00700） 股價前景如何？
25：10 - 股票分析－中國中冶 （01618） 股價前景如何？
28：03 - 股票分析－GX中國電車 （02845） 股價前景如何？
30：05 - 港股市況速報及後市分析
32：28 - 今日股份推介：中國聯通 （00762）
欄名 : 潛力股精選