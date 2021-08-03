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【長和系業績】長江生命科技半年多賺15%不派息　續加快黑色素瘤疫苗研發步伐

股市 17:50 2021/08/03

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【長和系業績】長江生命科技半年多賺15%不派息　續加快黑色素瘤疫苗研發步伐

長江生命科技 （00775） 上半年純利增長15%至1億元，不派中期息。主席李澤鉅表示，保健產品業務及農業相關業務的根基穩健，加上營運狀況可望逐漸改善，預期業務增長趨勢將會持續。

長科在醫藥研發方面投放更多資源，項目亦按計劃取得穩步進展。其中，黑色素瘤的專有多價疫苗（seviprotimut-L）的關鍵功效臨床試驗方案的籌備工作正在進行中，而該方案即將提交予美國食品及藥物管理局（US FDA）進行特殊方案評估（Special Protocol Assessment「SPA」）。 SPA是科研公司與US FDA達成協議的過程，目標就可接納之臨床試驗設計、試驗終點及統計分析方法取得US FDA批准。

港燈中期息維持15.94仙，詳見【下一頁】

受封鎖措施、勞工短缺及供應鏈受阻影響，保健產品及農業相關業務仍錄得銷售增長，其中保健產品業務組合的收益升9%，農業相關業務收益增長13%。

李澤鉅稱，長科的營運模式乃利用來自投資組合的資金，支持醫藥研究發展，公司將繼續持之以恆，目前正積極審視及調配適當資源，致力推動科研項目，而隨疫情逐步緩和，公司將繼續加快seviprotimut-L、其他癌症疫苗及HalneuronTM的研發步伐。

相關文章：【業績│酒店股】海港企業盈轉虧、基礎淨虧損2900萬元　美利及香港馬哥孛羅酒店仍「見紅」

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港股 業績公布 黑色素瘤 派息 李澤鉅 純利 長江生命科技（00775）

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