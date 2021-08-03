【東京奧運】東奧跑道採新科技設計　增彈性、減震效果提升運動員表現

▲ 除了運動員的狀態之外，科技應用也在田徑項目中發揮重要的因素。

香港田徑選手陳仲泓將在今（3日）首度出戰奧運男子110米跨欄項目，受盡港人期待。而今午挪威田徑好手Karsten Warholm也在400公尺跨欄決賽跑出45秒94的成績，成功拿下金牌，更再次刷新世界紀錄。除了運動員的狀態之外，科技應用也在田徑項目中發揮重要的因素。

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美聯社近日一篇報道提到，是次東奧跑道由意大利公司Mondo製造，而跑道特殊表面的特點是採用特選聚合物系統專門設計的3D橡膠顆粒，融合至已添加半硫化化合物中的 MONDOTRACK WS頂層中。硫化過程保證了分子鍵在顆粒和周圍物質之間，形成一個緊緻的面層。頂層的硫化橡膠有助於增加彈性，下層亦有氣墊與蜂巢形底層技術，有助減震、儲能和即時能量回彈。

Mondo在其官網指，新的跑道物料目標是盡最大程度提升運動員速度以及表現。當運動員的腳接觸跑道時，氣墊受壓可吸收衝擊力，並將儲存的能量轉化為動能。

▲ Mondo在其官網指，新的跑道物料目標是盡最大程度提升運動員速度以及表現。當運動員的腳接觸跑道時，氣墊受壓可吸收衝擊力，並將儲存的能量轉化為動能。（Mondo官網資料圖片）

美國跑手Ronnie Baker向美聯社形容，在Mondo跑道上跑，猶如在雲上跑步，更是他跑過最好的其中一條跑道。南非跑手Akani Simbine亦表示，在跑道上跑時很快。

而事實上，今屆田徑項目中，有不少選手都創下新紀錄，如100 男子短跑項目中，奪冠的意大利跑手Lamont Marcell Jacobs就刷新場地記錄。第 2 、 3 名的美國跑手Fred Kerley及加拿大跑手Andre de Grasse，也成功刷新自己的個人最佳時間，中國跑手蘇炳添也在決賽中跑出亞洲最快奧運記錄的9.98秒。

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責任編輯：曾曉汶