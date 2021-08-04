【職場熱話】IT男放假照工作 嘆「急事搵你唔可以拒絕」 網民：你需要兩張電話卡

不少打工仔曾表示上司在放假時要求他們工作，那到底在假期間是不是可以不理會公事呢？有網民於網上討論區發文，指周日放假期間，有同事要求樓主幫忙。

按圖了解更多，樓主經歷：

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此帖文一出，引來網民討論，有網民認為樓主不應該放假時接聽公司電話，或裝作聽不到，並建議道：「你只需要兩張電話卡。」、「下次放工、放假，就關公司手機。」、「收回加班錢」、「 一接聽電話就說：『現在是電話錄音，請他留言會盡快回覆。』」

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另有網民認為很多行業都是這樣，特別是IT行業，「年輕人你太年輕了」、「你做IT行業就預計在內，想有正常假期和夜生活，退一步做文職。」、「你公司是7X24小時，真是沒有辦法，如果接受不到就辭職。」

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責任編輯：陳頌潔