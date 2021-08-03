【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個

為鼓勵更多年輕人接種疫苗，信和集團旗下黃廷方慈善基金宣布將捐出20份每份價值20萬元的獎學金，透過抽獎活動送予12歲或以上及18歲以下已接種疫苗的香港居民。

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於2021年9月30日或之前已於香港接種至少一劑新冠疫苗的12歲或以上及18歲以下，並持有有效香港身份證的香港居民（永久居民及非永久居民）均有機會贏取上述獎學金。

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已接種疫苗的青少年可於2021年9月2 日起到抽獎網站登記，較早前已接種一劑或兩劑疫苗的青少年亦符合參加資格。是項獎學金將以預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額形式發放予得獎者的家長或監護人，參加者必須得到其家長或監護人同意方可登記參加。20份獎學金將於第二輪大抽獎活動送出，與香港疫苗接種率沒有關聯。

黃廷方慈善基金董事黃永光表示：「年輕一代參與政府的疫苗接種計劃，對提高我們社區的整體疫苗接種率至關重要。我們希望他們響應疫苗接種，能有助促使學校在安全及健康的環境下恢復全日制課堂。」

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根據信和早前的公布，若於今年9月30日或之前全港有500萬名香港居民已接種至少一劑疫苗，黃廷方慈善基金與華人置業集團將繼第一輪大抽獎的終極大獎後，送出另一個位於香港的凱滙一房住宅單位進行第二輪大抽獎，該單位樓面面積約468平方呎，價值約1,200萬元，凡年滿18歲並已接種疫苗的香港永久居民均符合抽獎資格。較早前已登記參加第一輪抽獎而沒有贏得終極大獎的人士，將自動獲納入參加第二輪抽獎而毋須額外登記。



合資格的參加者可於今年9月2 日上午9時正至年9月30 日下午5時30分期間，於抽獎網站 (www.vaccinationluckydraw.hk) 登記參加第二輪大抽獎。第二輪大抽獎活動的得獎者將於2021年10月7日由外聘服務供應商安永諮詢服務有限公司所設計的專業電腦系統隨機抽出。得獎結果將於同日在抽獎網站公布，並於今年10月13日在本地報章刊登。

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記者：陳詠妍