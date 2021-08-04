【ET開市直擊】「精神鴉片」累騰訊慘跌 全民健身利好體育用品股？（歡迎留言問股）

港股上日走勢波動，恒生指數高低波幅逾500點。內地官媒以「精神鴉片」比喻網絡遊戲，更點名提到騰訊 （00700） 的手遊，報道拖累騰訊股價一度急插逾一成；其後文章被刪除，令騰訊股價跌幅收窄，但有關訊息已令科網股添上陰霾。對港股後市有多大影響？

盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）於今早9時《ET開市直擊》節目內為你分析。

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重溫上日《ET開市直擊》（開聲聽↓）

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00：18 - 市場焦點：變種病毒、油價跌、市場「收水」、內地政策、對股市影響有幾大？

01：48 - 外圍市況速報

03：04 - 資金重投美國債市 美股仍有力上嗎？

06：26 - 港股市況速報＋北水盤路

07：16 - 港股市況分析 企業業績主導？

10：14 - 碳排放概念股有炒作：中廣核新能源 （01811） 、新天綠色 （00956） 、龍源電力 （00916）

14：31 - 信義系公布業績點解讀？信義光能 （00968） 、信義能源 （03868） 、信義玻璃 （00868）

20：10 - 港股開市前市況速報

20：26 - ET個股推介－比亞迪 （01211）

22：03 - 新能源汽車板塊分析 新股理想汽車值得抽嗎？

24：48 - 汽車股升唔停 仍值得追貨嗎？

28：03 - 新能源股龍源電力 （00916） 點睇？

29：46 - 玻璃股ETF南方太陽能 （03134） 點睇？

32：02 - 中海油 （00883） 股價點睇？油價前景如何？

33：57 - 中芯國際 （00981） 股價點睇？

36：36 - 港股開市後市況速報

39：25 - 華潤電力 （00836） 股價點睇？

41：00 -大唐新能源 （01798） 股價點睇？

42：05 - 雅生活服務 （03319） 股價點睇？

43：33 - 官媒批網遊「精神鴉片」 騰訊股價二次探底

46：01 - 阿里巴巴 （09988） 業績預測及買賣操作

48：15- 華虹半導體 （01347） 股價點睇？

49：22 - 騰訊 （00700） 有貨怎麼辦？

50：47 - 吳亦凡概念股前景如何分析？愛奇藝、百度、騰訊控股、騰訊音樂

51：50 - 水泥股海螺水泥 （00914） 股價點睇？

53：57 - 洛陽鉬業 （03993） 股價點睇？

54：57 - 明源雲 （00909） 股價點睇？

57：20 - 新能源汽車板塊可以炒幾耐？

58：57 - 港股開市後早段市況速報

59：18 - 財經日誌提提你