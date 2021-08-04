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【ET開市直擊】「精神鴉片」累騰訊慘跌 全民健身利好體育用品股？（歡迎留言問股）

股市 07:15 2021/08/04

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港股上日走勢波動，恒生指數高低波幅逾500點。內地官媒以「精神鴉片」比喻網絡遊戲，更點名提到騰訊 （00700） 的手遊，報道拖累騰訊股價一度急插逾一成；其後文章被刪除，令騰訊股價跌幅收窄，但有關訊息已令科網股添上陰霾。對港股後市有多大影響？

盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）於今早9時《ET開市直擊》節目內為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

 

重溫上日《ET開市直擊》（開聲聽↓）

Time code

00：18 - 市場焦點：變種病毒、油價跌、市場「收水」、內地政策、對股市影響有幾大？
01：48 - 外圍市況速報
03：04 - 資金重投美國債市　美股仍有力上嗎？
06：26 - 港股市況速報＋北水盤路
07：16 - 港股市況分析　企業業績主導？
10：14 - 碳排放概念股有炒作：中廣核新能源  （01811）  、新天綠色  （00956）  、龍源電力  （00916）
14：31 - 信義系公布業績點解讀？信義光能  （00968）  、信義能源  （03868）  、信義玻璃  （00868）
20：10 - 港股開市前市況速報
20：26 - ET個股推介－比亞迪  （01211）
22：03 - 新能源汽車板塊分析　新股理想汽車值得抽嗎？
24：48 - 汽車股升唔停　仍值得追貨嗎？
28：03 - 新能源股龍源電力  （00916）  點睇？
29：46 - 玻璃股ETF南方太陽能  （03134）  點睇？
32：02 - 中海油  （00883）  股價點睇？油價前景如何？
33：57 - 中芯國際  （00981）  股價點睇？
36：36 - 港股開市後市況速報
39：25 - 華潤電力  （00836）  股價點睇？
41：00 -大唐新能源  （01798）  股價點睇？
42：05 - 雅生活服務  （03319）  股價點睇？
43：33 - 官媒批網遊「精神鴉片」 騰訊股價二次探底
46：01 - 阿里巴巴  （09988）  業績預測及買賣操作
48：15- 華虹半導體  （01347）  股價點睇？
49：22 - 騰訊  （00700）  有貨怎麼辦？
50：47 - 吳亦凡概念股前景如何分析？愛奇藝、百度、騰訊控股、騰訊音樂
51：50 - 水泥股海螺水泥  （00914）  股價點睇？
53：57 - 洛陽鉬業  （03993）  股價點睇？
54：57 - 明源雲  （00909）  股價點睇？
57：20 - 新能源汽車板塊可以炒幾耐？
58：57 - 港股開市後早段市況速報
59：18 - 財經日誌提提你

欄名 : ET開市直擊

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