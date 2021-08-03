【疫市求生】英國試用新零售技術　網上實時顯示產品庫存　吸線下人流

▲ 英國的商業街近日試用一種新技術，配合Google的本地產品廣告功能（Local Inventory Ads），為商戶吸引人流。（法新社圖片）

零售業的營運模式迎來新改變，除了網購、電子支付日漸廣泛應用，線下門店的推廣亦有所改變。英國的商業街近日試用一種新技術，配合Google的本地產品廣告功能（Local Inventory Ads），為商戶吸引人流。

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綜合外電報道，英國商業街最近試用了軟件公司NearSt的技術，配合Google的廣告功能，當消費者搜尋商品時，結果頁面將會顯示附近店舖的實時現存產品。NearSt今次是與當地地產商Grosvenor合作，希望為旗下15間時裝、珠寶等零售商帶動人流，促進銷情。

試用新技術期間，該商店街有36%的人流是因此而到訪，同時亦成功轉化成生意。商店街估算有815名顧客購物，帶來16.5萬英鎊（約178.3萬港元）的生意。NearSt聯合創辦人Nick Brackenbury透露，此技術將會陸續在其購物區推廣應用，2至3年內亦會在其他網上平台例如Facebook、Instagram看到這些「庫存廣告」，把網上流量轉化成實體店的人流。

不過，今次NearSt的技術是配合Google的本地產品廣告功能，而此功能只適用於日本、美國、英國等市場，尚未於香港使用。

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責任編輯：葉泳珊