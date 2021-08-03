  • 27°C
香港時間 : 2021803日 (二) 19:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市求生】英國試用新零售技術　網上實時顯示產品庫存　吸線下人流

商業 18:02 2021/08/03

分享：

英國的商業街近日試用一種新技術，配合Google的本地產品廣告功能（Local Inventory Ads），為商戶吸引人流。（法新社圖片）

零售業的營運模式迎來新改變，除了網購、電子支付日漸廣泛應用，線下門店的推廣亦有所改變。英國的商業街近日試用一種新技術，配合Google的本地產品廣告功能（Local Inventory Ads），為商戶吸引人流。

【植物肉商機】NEXT MEATS夥KOL推植物肉食譜　盼產品形象「入屋」

綜合外電報道，英國商業街最近試用了軟件公司NearSt的技術，配合Google的廣告功能，當消費者搜尋商品時，結果頁面將會顯示附近店舖的實時現存產品。NearSt今次是與當地地產商Grosvenor合作，希望為旗下15間時裝、珠寶等零售商帶動人流，促進銷情。

試用新技術期間，該商店街有36%的人流是因此而到訪，同時亦成功轉化成生意。商店街估算有815名顧客購物，帶來16.5萬英鎊（約178.3萬港元）的生意。NearSt聯合創辦人Nick Brackenbury透露，此技術將會陸續在其購物區推廣應用，2至3年內亦會在其他網上平台例如Facebook、Instagram看到這些「庫存廣告」，把網上流量轉化成實體店的人流。

不過，今次NearSt的技術是配合Google的本地產品廣告功能，而此功能只適用於日本、美國、英國等市場，尚未於香港使用。

【疫市營商】騰訊雲夥Posify提供全新網店解決方案　電子消費券經微信小程序即可使用

【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【5000元消費券】消費券變進修基金　哪些興趣班接受消費券付款？　
今日
【5000元消費券】消費券變進修基金　哪些興趣班接受消費券付款？　
【植物肉商機】NEXT MEATS夥KOL推植物肉食譜　盼產品形象「入屋」　
今日
【植物肉商機】NEXT MEATS夥KOL推植物肉食譜　盼產品形象「入屋」　
【東京奧運】 Panasonic電動單車將於凱琳賽亮相　耗超過1年半研發
今日
【東京奧運】 Panasonic電動單車將於凱琳賽亮相　耗超過1年半研發
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
今日
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費

你可能感興趣

【5000元消費券】消費券變進修基金　哪些興趣班接受消費券付款？　
今日 17:24
【5000元消費券】消費券變進修基金　哪些興趣班接受消費券付款？　
【植物肉商機】NEXT MEATS夥KOL推植物肉食譜　盼產品形象「入屋」　
今日 18:16
【植物肉商機】NEXT MEATS夥KOL推植物肉食譜　盼產品形象「入屋」　
【東京奧運】 Panasonic電動單車將於凱琳賽亮相　耗超過1年半研發
今日 15:46
【東京奧運】 Panasonic電動單車將於凱琳賽亮相　耗超過1年半研發
廣告 地產 珠寶 時裝服飾 廣告 Google 零售 香港 英國 電子支付

上一篇文章

【植物肉商機】NEXT MEATS夥KOL推植物肉食譜　盼產品形象「入屋」　

下一篇文章

【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電子消費券】一文看清消費券餐飲優惠　包括堂食優惠、現金禮券（不斷更新）
【電子消費券】一文看清消費券餐飲優惠　包括堂食優惠、現金禮券（不斷更新）
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】永安百貨買禮券為消費券增值 另接種疫苗可參加大抽獎
【消費優惠】永安百貨買禮券為消費券增值 另接種疫苗可參加大抽獎
【電子消費券】一文看清消費券零售餐飲優惠　包括電子、百貨、家具品牌低至1元（不斷更新）
【電子消費券】一文看清消費券零售餐飲優惠　包括電子、百貨、家具品牌低至1元（不斷更新）
【本地情懷】黑白淡奶推出限量版微縮模型　市民即日起可儲印換購（多圖）
【本地情懷】黑白淡奶推出限量版微縮模型　市民即日起可儲印換購（多圖）