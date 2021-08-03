【美股分析】專家料美股將跌10％至15％　料標指低見4000點水平

美股今年上半年走勢強勁，三大股指多次刷新歷史記錄。不過BTIG首席股票及衍生品策略師Julian Emanuel近期表示，在標普500指數、納斯達克指數及芝加哥期權交易所波動指數（VIX）同時上升時，市場極有可能出現10%至15%的調整。他指這種前兆在2018年初時曾經出現，隨後市場就有所調整，「最近一次是發生在去年9月，我們認為歷史會重演。」

本周一標普500指數跌0.18%，收4,387點，年內升逾17%。而Emanue預測標普500指數將挫至4,000點水平，未來有約9%的下跌空間。他表示，市場正處於季節性艱難時期，隨著投資者對Delta變種病毒的擔憂加劇，後市岌岌可危。不過Emanue認為近期的震盪仍是健康的，認為這會為市場帶來關鍵的洗牌。他指目前市場主流股過於集中在大型增長股和科技股上，其估值和升幅顯示這些股票實際上非常脆弱。

近來監管風險下，中概股幾乎全軍覆沒，儘管Emanue對於投資那些有大量中國敞口的美國企業有所保留，但他指不會完全忽視這些企業。「膽小的人現在不適合買中概股，尤其是期權市場近來釋放出的恐慌情緒，與疫情爆發時的谷底類似。」但他亦認為，中國（股市）值得一賭，因為相較美股，中國（股市）的交易價格正處於25年來最低水平，「這看起來是非常有趣的逆勢交易」。

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编辑：李勝男