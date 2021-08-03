  • 27°C
香港時間 : 2021803日 (二) 19:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】專家料美股將跌10％至15％　料標指低見4000點水平

股樓投資 18:20 2021/08/03

分享：

美股今年上半年走勢強勁，三大股指多次刷新歷史記錄。不過BTIG首席股票及衍生品策略師Julian Emanuel近期表示，在標普500指數、納斯達克指數及芝加哥期權交易所波動指數（VIX）同時上升時，市場極有可能出現10%至15%的調整。他指這種前兆在2018年初時曾經出現，隨後市場就有所調整，「最近一次是發生在去年9月，我們認為歷史會重演。」

本周一標普500指數跌0.18%，收4,387點，年內升逾17%。而Emanue預測標普500指數將挫至4,000點水平，未來有約9%的下跌空間。他表示，市場正處於季節性艱難時期，隨著投資者對Delta變種病毒的擔憂加劇，後市岌岌可危。不過Emanue認為近期的震盪仍是健康的，認為這會為市場帶來關鍵的洗牌。他指目前市場主流股過於集中在大型增長股和科技股上，其估值和升幅顯示這些股票實際上非常脆弱。

近來監管風險下，中概股幾乎全軍覆沒，儘管Emanue對於投資那些有大量中國敞口的美國企業有所保留，但他指不會完全忽視這些企業。「膽小的人現在不適合買中概股，尤其是期權市場近來釋放出的恐慌情緒，與疫情爆發時的谷底類似。」但他亦認為，中國（股市）值得一賭，因為相較美股，中國（股市）的交易價格正處於25年來最低水平，「這看起來是非常有趣的逆勢交易」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男

美股 標準普爾500指數

上一篇文章

【疫苗抽奬】旅發局推「賞你遊大抽獎」本周五起接受報名 名額約2萬個

下一篇文章

【iM會客室】監管加劇股市跌崩 亞洲半導體成定海神針
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價
【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【長者優惠】1957年出生者今日起可申請「樂悠咭」 明年可享2元乘車優惠
【長者優惠】1957年出生者今日起可申請「樂悠咭」 明年可享2元乘車優惠
【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽
【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽