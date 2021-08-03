【有相睇】裝修新淨企理媲美私樓　東頭邨300萬綠表成交　業主18年賺逾16倍

分支家庭需求一向熱烈，若準買家希望住近原生家庭或便於照顧長者，價格低水的同區公屋屋苑單位或者是不錯的置業選擇。富誠地產周永鋒表示，東頭邨2房單位以綠表價成交，單位內連有精緻裝修，買家可即買即住，入伙快捷便利。

單位內櫳圖片

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上述單位為東頭邨泰東樓中低層11室，屬2房間隔，實用面積423平方呎，座向西南，望區內園景。單位日前以300萬元（綠表）成交，實用呎價7,092元。從代理提供的相片可見，單位內櫳新淨，空間明亮寬敞。

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據了解，原業主於2003年01月以17萬元（綠表）購入，持有單位18年，是次轉手賬面獲利約$283萬元，期間升值近16.6倍。

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