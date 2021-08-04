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LINE增「聊天室表情符號」功能　用戶可對個別訊息表達心情    

科技 11:00 2021/08/04

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LINE日前在聊天室中新增一個名為「聊天室表情符號」的功能。(LINE官方照片)

LINE日前宣布，在聊天室中新增一個名為「聊天室表情符號」的功能。LINE用戶只需長按訊息，LINE就會顯示一系列可供回應的表情符號（emoji）。當中可供點選的表情符號眾多，包括讚好（Like）、開心（Fun）和愛心（Love）等。

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LINE用戶只需長按訊息，就可選擇不同表情符號，而再次長按訊息則可更換或取消曾點選的表情符號。用戶亦可點選訊息下方，查看其他用戶所回覆的表情符號。然而，發表及回應訊息的用戶並不會收到有關聊天室表情符號的通知。故此功能不會對群組成員做成滋擾，他們可任意對個別訊息表達心情。

    點擊圖片放大

LINE稱，用戶即使未能透過文字或貼圖即時回覆該訊息，但可藉此功能在該訊息上點選「聊天室表情符號」以表達感受，確保他們可在不打擾到群組成員的情況下表態。

新功能目前已於LINE的iOS、Android版本中亮相，用戶需更新至11.11.0以上或最新版本才可使用 。

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責任編輯：陳泳如

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