【新冠疫苗】科學期刊質疑增強劑效用 批接種無助全球抗疫

以色列、英國及德國等國計劃為民眾接種新冠疫苗增強劑，以加強新冠疫苗效用。但有外國科學期刊指出，富裕國家為民眾額外接種疫苗，無助對付疫情，稱中低收入國家疫苗接種率普遍低下，導致感染變種新冠病毒風險增加。同時亦未有證據表明，疫苗增強劑產生額外保護作用。

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權威科學期刊《自然》（Nature）早前的一篇文章中指出，世衛（WHO）一項內部分析估計，若今年內有11個富裕國家向50歲以上民眾接種疫苗增強劑，估計會額外消秏4.4億劑新冠疫苗。世衛認為，中低收入國家有超過85%、約3.5億人從未接種新冠疫苗，如果將疫苗供應予中低收入國家，使更多民眾接種疫苗，有助全球對抗疫情。

文章指目前研究顯示，疫苗能把染疫患者住院及重症風險減低超過90%，但未有證據表明，mRNA疫苗增強劑能產生額外保護作用，亦未有研究證明需要接種增強劑，相信現階段只有免疫系統受損的民眾，要接種增強劑產生額外抗體。所以，比起接種增強劑，疫苗或許更應讓僅得2%人口已接種﹑新冠疫情持續嚴重及新冠死亡率高於全球平均的非洲地區使用。

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美國衛生政策組織KFF於上月發表的報告亦指，根據現時疫苗接種率，估計低收入國家需要到2023年才能實踐有效保護水平。報告續指，低收入國家疫苗接種速度需要增加19倍，才趕得及在今年底前為有關國家的4成人口接種疫苗，達到世衛疫苗接種目標，同時符合世界銀行及國際貨幣組織容許經濟活動再開的水平。

責任編輯：郭麗明