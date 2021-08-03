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【新冠疫苗】英國研究孕婦接種效用及對胎兒影響

環球社會熱點 17:22 2021/08/03

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目前除幼童外，全球多國及地區已開放成年人及青少年接種新冠疫苗，但有一類人的疫苗數據仍是缺乏。英國有研究將主力調查，孕婦接種疫苗的最理想時間及相隔周期，同時亦嘗試了解疫苗對胎兒發展的影響。

【新冠疫苗】英國撥款研究 孕婦最佳接種時間 【下一頁】

由英國倫敦大學聖喬治學院（St George's, University of London）領導的研究將招募超過600位年齡界乎18至44歲，願意在懷孕期13至34周完成疫苗接種的孕婦參與，測試疫苗對孕婦的有效性及監察胎兒至1歲時的發展。接種疫苗時間相隔6至8周，或是8至12周。首批數據預計會在今年底出爐，將集中檢視副作用反應，抗體反應的結果應在明年首季才會發表。

首席研究員兼聖喬治學院兒科傳染病學教授希思（Paul Heath）指出，目前孕婦的接種率十分失望，僅得少於3分1人接種，猜測不少孕婦對疫苗缺乏信心所致，希望今次研究有助增強她們的接種意願。

希思亦希望，醫學界可以吸收今次疫情的經驗，把孕婦納入疫苗測試的對象，並表明有關研究早在半年前應該要開始。英格蘭現時只有近5.2萬孕婦接種疫苗，而且並無相關安全風險報告。

英國擬推黃色觀察旅遊名單 或重創旅遊業 【下一頁】

牛津大學的數據顯示，因出現新冠肺炎症狀而需要入住深切治療部的孕婦中，約1成未有接種疫苗，約2成會早產。數據亦指出，至7月初為止，並無完成接種的孕婦確診入院。

首席研究員奈特（Marian Knight）表示，7月第3周有約200名孕婦確診及入院，強調接種疫苗對孕婦及胎兒防範新冠肺炎病毒亦有相當大的效用。

責任編輯：吳漢培

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