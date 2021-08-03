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【英倫的天空@iM網欄】英國的醫療制度 真實一面

名人薈萃 17:39 2021/08/03

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很多朋友問起英國醫療又如何？實話實說；香港醫療服務絕對是便利及水凖一流，英國醫療制度卻跟香港公私營大不同、以下我逐一分析。

如果用BNO 移民，或者是學生簽證讀書，大家已經向英國NHS 制度交了每年約6500港元的醫療費用；此費用包括睇醫生的診症費；入政府急症室的醫療費；如需要做手術費用也包括在內；而藥費及牙科服務則用者自付原則。

英國政府給予NHS醫療每年撥款佔百分之十經費；醫護人員近一百三十萬人照顧英國六千萬人口，但公營服務再好也依然是供不應求。很多朋友問起在英國看醫生情序如何? 首先，新來英移居及學生簽證的人士，都需要先註冊在一間就近住宅的NHS 診所。方法很簡單；可以先瀏覽你所居住地區的NHS診所，參考其他人對診所嘅醫生(英國叫GP) 嘅意見同埋評分；然後再步行附近的心儀診所比較一下路程；見議應該在十分鐘步行路程內，你有病都唔想行好遠才找到診所。 選擇了合適嘅診所後，帶埋你的有效居留證明同住址證明直接到診所註冊；每人之後便收到一個NHS號碼。

當然；由於超過八成人士都依賴英國的NHS醫療制度, 平時想睇醫生需要預約；一般兩三天後甚至一星期才會見到醫生，這點同香港人隨時通街都找到醫生很不同；現在疫情；我的GP醫生只肯電話聯絡睇病, 真的非常攪笑及不方便、希望醫生們快快為病人著想，起碼安排視像診証。

「大衛叔叔；英國有私家醫生服務嗎？收費如何？」

私家醫生當然好些、但是費用也絕不平宜；如果看專科一樣要預約，每次也隨時要近300 鎊不等。而私家醫院手術費用跟現在香港也相若，當然大家可以因應需要買私人保險。

另外一個實用的方法，是要增加醫療及醫藥知識。英國流行DIY 文化；裝修家居自己來；打理園藝自己來、要有健康身體才能自給自足、所以平時應該準備醫療藥箱在家。此外；好好凖備清楚自己及家人的英文病歷，及練習好一些病徵及病症的英語、以便清楚表達給醫生，才能協助醫生正確地判症及給予藥物。在緊急時候、又沒有約得切醫生、可以上一些可靠的英國私營醫療網站、網上看醫生。 我試過晩上訂藥；第二天早上已經專人速遞到屋企門口，緊急用時真係救到命。

當然如果好唔舒服；可以去附近嘅醫院的急症室睇醫生；綜合本人及親友們經驗，一般急症室 (A&E) 約兩小時至五小時不等，但係順帶一提英國嘅醫院唔係間間都有急症室服務㗎，所以你哋最好係出發之前了解清楚。

那次向在NHS工作的朋友發牢騷，他幽默地說如果NHS服務再好，只會有更長命的病人和更龐大的開支！自求多福下，怪不得英國人現在越來越注重運動和飲食健康了！

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介：

為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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