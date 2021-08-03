【賢行軼事@iM網欄】延續奧運熱：同樣需支持另一批運動員

終於可以看《媽媽的神奇小子》了！

這齣電影早已列入今年夏天必看名單，看過很多遍預告片，每一次都會令心揪一下，喉嚨一緊，所以入場前已有充足心理準備，但導演僅花了幾分鐘已帶動了氣氛，牽動我的情緒。

因為由香港金牌運動員蘇樺偉真人真事改編的關係，所以故事的主脈絡都大概猜到，我亦不劇透了。在大家都熟知的故事上賺人熱淚，其實難度更高。

除了感人，這電影帶給我更多的是反思。故事其實可以分為兩部分，首部分是從蘇樺偉幼年開始到獲得首面殘奧金牌的經歷，勵志元素和蘇媽媽的母愛同樣滿滿。而其中一幕，蘇媽媽為殘疾運動員爭取「同工同酬」，令我感受很深。FILA有幸成為香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會贊助商支持香港運動員出戰東京2020殘疾人奧運會，由一開始我便跟團隊抱著一個信念，我們要以相同規格支持殘疾運動員，我真的急不及待能讓香港市民看到，而這電影大大鞏固我們的信心，我們做的事是對的。













其實前段已可以是完整的傳記故事，但導演後段卻更精彩，就算蘇樺偉成為金牌運動員，也要面對現實生活的困難。香港運動員的艱難，在我接觸得越多運動員後感受越深，資金上的支持固然重要，還有精神上的關心同樣重要，這亦是我奉行的宗旨，希望跟我合作過的運動員也能感受到。我已計劃安排一場次給同事們欣賞，令大家明白我們從事體育用品行業，在工作上的一份使命感。

曾經有業界朋友跟我說，做運動員是他們自己選擇的道路，他們需接受收入可能較低，我聽到後其實很不舒服，我們作為業界，不就應該令運動員的道路輕鬆一點嗎？看看別的國家運動員的待遇，難道我們香港的運動員不值得更好嗎？我們的城市不應窮得只剩下錢。

電影令我更堅持我們的方向，真心熱愛香港的FILA這幾年走的路，我們會更努力，希望能向香港有需要的界別投入更多。

我看的是特別場，映後還有監製吳君如、導演尹志文，更有蘇媽媽，蘇樺偉的分享，能量滿滿的一晚！這是一齣信息量很大的電影，還有很多角度值得細味，包括沒有蘇媽媽，根本不可能成就今天的蘇樺偉，這些可能要多花幾篇篇幅才能表達完我的感受。

香港人、香港運動員，當別人不敢想像能跑得快過火車，我們便跑得快過火車吧！

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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