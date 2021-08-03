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【電子消費券】領展稱旗下商場過去周末人流 重回疫情前水平

股樓投資 17:50 2021/08/03

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在本港經營公屋商場領展（00823）的行政總裁王國龍表示，消費券推出後的過去周末，商場人流按周增加逾兩成，屬疫情前水平，而停車場時租使用量已回到2018年水平。他又指，電子支付在商場租戶中一向普及，而街市對此的接受程度較慢，現時約有逾6成商戶安裝電子支付工具。領展周二收報74.6元跌0.5%。

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王國龍表示，消費券具持續性，因為消費券為分批領取，部分人要到9月初才可以領取第一批消費券，加上市民不一定一次過用完2,000元，料後續將有強勁效應，對零售租戶有持續正面影響。他又預期，在消費券影響下，旗下食肆生意將有逾10％反彈，因為去年處於低基數，料在疫情下受限較嚴重的如中式餐廳，反彈將會較大。

租金方面，他透露租戶租金平均佔其營業額14％，會透過商戶向領展自我申報，租金加減幅度不會劃一。有經營中式酒樓的商戶表示，消費券推出的周末，早市、午市及下午茶時段的營業額按周增加8％，而星期一則按周增5％。他透露，現時的入座率及人均消費均有提升。他又指，當中以使用八達通最多，佔35％，另微信支付及支付寶則佔8％。

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撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823） 港股

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