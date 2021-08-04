【閃‧亮‧人生@iM網欄】撐住呀！ 人生如奧運，傳承Olympic Spirit

撐住呀！

在Facebook寫Post有一個好處，就是在某年的同月同日曾分享過的照片，隔幾年FB也會以「See Your Memories」的方式自動彈出來提提你去回憶一下。

這次用了做專欄主題的一張相片正正就是兩年前去意大利Pisa旅遊時的舊照片在FB「彈」了出來。當時老公幫我搵了個最靚位置、教我擺咗這個Pose，影下這張我非常喜歡的相片。我還記得當天我在Facebook 出Post就是寫了今天同一主題～「撐住呀」！

充滿正能量又令人感動的奧運精神

兩年前寫這個Post的心情和現在，實在兩種截然不同的滋味。現在正值是奧運比賽期間，「撐住呀」這句說話，在我作為觀眾坐在螢光幕前觀戰時，也經常「自言自語」地跟這班為我們爭光的運動員在隔空打打氣。

今屆港隊出戰奧運的成績非常亮麗，劍神張家朗和飛魚何詩蓓為港奪得一金兩銀的成績。還有太多太多優秀的港隊隊員在國際體壇也名列前茅。我相信運動員的生涯，必須要抱有「撐住呀」這個繼續堅持、永不放棄的精神才能有今天的成績。

相關文章：【閃‧亮‧人生@iM網欄】寫一封給自己的信 《BE A BETTER MIRROR》的啓發

而且，我深信不單止是運動員自己本身，作為他身邊的另一半、他的至親和朋友，在這條道路上也必須要具備「撐住呀」的精神。

看著不同國家的運動員在各項比賽中，尤其在落後的情況下，運動員都咬緊牙關，哪怕是筋疲力竭，都盡全力去繼續一分一分的去取、一秒一秒的去追，一幕幕的上演反敗為勝、遇強愈強的自我衝刺，看得大家既緊張又感動！

就是這份要繼續撐下去丶不放棄的奧運精神，為平凡的我們在生活中帶來積極面對的正能量，這也是我愛看奧運會的原因。

▲ 劍神張家朗

人生如奧運～就是突破難關的旅程

我雖然不是一個運動員，但在我的人生路途上，我也常常抱著這個心態去積極面對自己不同階段的各大小挑戰。

當然每個人的背景或經歷不一樣，很難攀比，表面上，「人睇你好、你睇人好」，但無論富或貧，其實，家家也總會有本難念的經，也有他/她生活上的難處。當人生要面對很多的高山低谷，就必須要靠自己、一步一步的「關關難過關關過」。

我在不如意時，也就經常提醒自己，要抱著要「撐住呀」、要「繼續堅持」、「永不放棄」這種信念，去完成我要負責的工作和任務。雖然過程真的非常難捱而且有苦自己知… 但我深信，如放棄了就立即沒有機會，繼續下去，未來才會有成功的希望！

▲ 飛魚何詩蓓

相關文章:【閃‧亮‧人生@iM網欄】從MIRROR和姜濤身上 得到的Inspiration

不用多說，從商這一兩年，大家要面對的挑戰真的很多。由社運、最初疫情的反覆、到現在疫情已慢慢受控，看著香港的市道也慢慢的好起來，已很感恩！

面對著難以掌控的市況，「撐住呀」這個心路歷程，正正就是我在過去這一兩年裡，每天在心裡為公司、為自己，也為香港在打氣的一句心中話。

堅持，是成功的唯一秘訣

每個人對自己閃亮人生都可以有自己的一套定義和規劃，沒有對與錯，也沒有高與低。重要的是，定下了目標就要專注、堅持，繼續向目的地進發。

尤其是，「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨」，遇到人生要打橫風橫雨的「逆境波」，我相信，雨過必會天青，天道酬勤！世事不能一步登天，但默默耕耘、永不放棄，繼續跟自己說「撐住呀」的這種精神，必定會讓我們邁向自己的目標更近。

再次衷心祝賀今屆為香港出戰東京的奧運代表隊，也祝願餘下幾天港隊能繼續創造更好成績！繼續「撐住呀」! Proud of you all！！

作者_陳嘉賢簡介： 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

更多閃‧亮‧人生@陳嘉賢的文章請按此

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機