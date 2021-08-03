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【5000元消費券】消費券變進修基金　哪些興趣班接受消費券付款？　

商業 17:24 2021/08/03

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消費券除了用在零售餐飲外，市民不妨還可以考慮用在參加興趣班、增值自己。（資料圖片）

消費券除了用在零售餐飲外，市民不妨還可以考慮用在參加興趣班、增值自己，以下提供了一些選擇：

【電子消費券】一文看清消費券餐飲優惠　包括堂食優惠、現金禮券（不斷更新）

君悅酒店
想staycation又想體驗冥想課程？君悅酒店推出了養生相關套票「愉悅身心之旅」，除了24小時住宿，套票還包括了60分鐘的水晶頌缽音療冥想課程和靜水沁園水療中心按摩體驗，適合想遠離城市繁囂的消費者。

The Candles
The Candles的蠟燭課程會教授乾花蠟燭製作技巧，以及製作天然護膚大豆蠟燭教授。學生在課堂上能學習如何調配香味，The Candles會提供筆記和包裝盒，上課時間約為2-3小時。

笠笠咖啡
笠笠咖啡的咖啡課程分了不同系列，有WORKSHOP系列、國際證書課程系列（英國國際咖啡調配師證書課程／美國國際咖啡師證書課程）、STORE系列以及BAKERY系列（卡通PANCAKE／蛋白餅）。

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【東京奧運】 Panasonic電動單車將於凱琳賽亮相　耗超過1年半研發

【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費

責任編輯：李智美

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