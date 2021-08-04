了解ETF投資「大趨勢」

氣候變化、人口老化、加速都市化、發展中經濟體崛起、顛覆性科技等趨勢，為投資世界帶來翻天覆地的變化，催生了ETF投資的「大趨勢」，並重塑了香港ETF市場生態。接下來，我們將探索香港ETF市場上的「大趨勢」，以及陸續介紹當中不同的行業或主題 — 這期先由顛覆性科技開始。

透過ETF投資「大趨勢」

「大趨勢」是指對環球經濟具有深遠影響、能夠改變人類生活的革命性變化；是長期的結構性轉變，與週期性的短期投資主題不同。

主題式ETF是投資於「大趨勢」其中一種簡便、具成本效益的工具，讓投資者可分散投資於目標行業，避免承受過大的個股風險。

香港的主題式ETF市場正穩步擴張，在2021年首季，流入香港上市主題式ETF的資金規模約150億港元，流入規模已經與2020年全年相約。目前，香港主題式ETF的資産管理規模（AUM）約450億港元，佔ETF總資産管理規模約10.8% 。

同時，主題式ETF的主題行業種類持續增加，僅是今年7月，在香港交易所上市的主題式ETF便有5隻，涵蓋醫療保健、遊戲和娛樂、電子商務、半導體和中國科技；其中，半導體就是近年備受市場關注的顛覆性科技投資主題。

聚焦顛覆性科技

顛覆性科技包含多個領域，例如人工智能、大數據、雲端計算、數碼內容、金融科技及機械人等。這些科技可以幫助我們提高效率、降低成本、發展自動化技術、提供度身訂造的高度個人化產品和服務，並減少金融交易上的障礙等。

簡而言之，顛覆性科技有助改善我們的生活，推動智慧城市的發展，及改善人口老化國家應對勞動力短缺、生產力下降等問題。

顛覆性科技不但爲我們的生活帶來便利，亦創造了嶄新的投資主題。2020年，香港市場五大價格升幅最高的ETF之中，有四隻皆為投資於顛覆性科技的產品，而其中一隻主要追蹤中國電動汽車行業的ETF，在2020年全年上漲123.1%，成為年內表現最佳的ETF 。

不過，投資者應注意，「大趨勢」始終是長期的結構性變化，其推行速度或以年計，發展軌跡鮮有呈線性（linear）。因此，與投資多個行業、追踪大市表現的基金相比，投資「大趨勢」的基金或波動性相對較大。

此外，這類基金的最大風險莫過於其投資主題未能兌現。觸礁的原因各異，例如基金所投資的科技失效、政策終止支持，或宏觀經濟因素與投資主題背道而馳。

因此，投資者在作出投資决定之前，應先了解特定「大趨勢」主題所涉及的風險。