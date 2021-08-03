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【大行點睇】 互聯網監管料持續到年底 瑞銀﹕不應輕言「抄底」 重申「減持」科網股

股樓投資 17:02 2021/08/03

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內地互聯網行業現處監管風暴之中，官媒今早（3日）更發文批網遊為「精神鴉片」，騰訊控股（00700）股價首當其衝，午後雖突然刪除稿文，騰訊股價午後跌幅大幅收窄，但全日仍跌6.1%，收市報446元，成文額達515.4億元。

不少投資者關注現時是否撈底時機，瑞銀證券則建議「減持」，明言目前不應輕言「抄底」。瑞銀證券發表研究報告指，內地對互聯網行業的反壟斷政策進一步收緊，認為監管或仍在途中，料將至少持續至今年年底，並擔心中概股通過可變利益實體（VIE）結構海外上市所帶來的監管風險。該行指，目從技術配置而言，估計尚未觸底，因此重申對內地互聯網行業「減持」看法。

該行指，內地各部門發布了一系列監管指引和通知，逐步加強對該行業的監管，當中中國市場監管總局更加大了對社區團購的管控力度。

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記者：郭秀慧

壟斷 撈底 減持 經濟 反壟斷 中國市場 行業 騰訊控股（00700） 騰訊

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