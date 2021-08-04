【職場熱話】不堪電話壓力辭職 上司仍不停交付新項目 網民：半夜再打來就封鎖他

如果老闆經常深夜傳訊息叫你工作，下屬一定受不了壓力而辭職，有網民於網上討論區發文，指自己最近辭職，還有半個月就離開，但老闆仍不停給新項目樓主負責，詢問網民應如何做。



按圖了解更多，樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

此帖文一出，引來網民討論，有網民認為半夜不應該回覆老闆的電話，既然樓主決定辭職，「半夜打電話來，我就封鎖他，公事麻煩電郵，辦公時間先處理。」、「辭職最大，可以不用回覆老闆。如果老闆找你，你直接說：『你沒有空。』」、「既然都辭職就按章工作，合約寫明幾點上下班就做到幾點，如果半夜打電話來就不用接聽。」

【樓市熱話】管理處中午晚上鎖𨋢收垃圾 住戶嘆比平日繁忙時間要等得久 網民：公屋都比你好【下一頁】

另有網民覺得老闆不應該再把新項目交給一名辭職的同事，即使在人手欠缺的情況下，「一來是公司機密，二來未必知道下屬是否在同行的競爭對手上班，影響項目的進展。」，有人建議道：「如果老闆要他負責這項目，他一定要求多一名同事一齊負責，一來容易移交，二來只要他說明做基本東西，就沒有機會被人誤會。」、「如果你去第二間公司上班，老闆仍找你聊這裡的工作，到時候你計錢就可以。」

【iM會客室】監管加劇股市跌崩 亞洲半導體成定海神針

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔