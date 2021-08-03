  • 27°C
香港時間 : 2021803日 (二) 19:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子支付】蘋果零售店善用App Clips　掃描產品條碼即可自助結帳

科技 18:15 2021/08/03

分享：

蘋果外國Apple Store零售店內的配件區，開始出現「Scan. Pay. Go」的圓形告示牌。

蘋果（Apple）在iOS 14推出時，新增一項全新的功能名為App Clips。近日蘋果就善用該功能，在其零售店中應用，毋需安裝任何應用程式、毋需與店員接觸，就可直接掃描產品條碼，以Apple Pay自行結帳。

【Apple】愈貴愈好賣？ 　鈦金屬版Apple Watch Edition在美現缺貨

【Apple】AirTag 用戶注意！　蘋果警告避免使用這款電池免影響運作

據外國科技網站9To5Mac報道，蘋果外國Apple Store零售店內的配件區，開始出現「Scan. Pay. Go」的圓形告示牌。而現時客戶在在Apple Store零售官方商店中，可透過App Clips功能，無須下載其他應用程式即可開始自行進行結帳。只要自行一掃產品條碼，就會自動彈出以Apple Pay支付的頁面，只要付費完成，即可立刻取走貨物，毋需排隊輪候、也不再需要與店員接觸。

客戶在在Apple Store零售官方商店中，可透過App Clips功能，無須下載其他應用程式即可開始自行進行結帳。只要自行一掃產品條碼，就會自動彈出以Apple Pay支付的頁面，只要付費完成，即可立刻取走貨物。（Michael Steeber 資料圖片）

事實上，過往蘋果都設有自助付款，惟一直都需要另外下載特有應用程式才可進行。而現時可直接透過App Clips功能，毋需另外下載即可做到。

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【蘋果Siri】蘋果公布iOS 15新指引　用戶無法再用Siri召喚Uber
2021/08/02
【蘋果Siri】蘋果公布iOS 15新指引　用戶無法再用Siri召喚Uber
【蘋果新品】傳新款iPad mini將採用8.3吋超窄邊框　 或會移除Home鍵
2021/07/27
【蘋果新品】傳新款iPad mini將採用8.3吋超窄邊框　 或會移除Home鍵
蘋果發布iOS 14.7.1及iPadOS 14.7.1系統更新　修補系統漏洞及Apple Watch解鎖問題
2021/07/27
蘋果發布iOS 14.7.1及iPadOS 14.7.1系統更新　修補系統漏洞及Apple Watch解鎖問題
【無綫耳機】傳新一代AirPods於8月份開始量產　有望與新款iPhone一同推出
2021/07/23
【無綫耳機】傳新一代AirPods於8月份開始量產　有望與新款iPhone一同推出

你可能感興趣

【蘋果Siri】蘋果公布iOS 15新指引　用戶無法再用Siri召喚Uber
11:22 2021/08/02
【蘋果Siri】蘋果公布iOS 15新指引　用戶無法再用Siri召喚Uber
【蘋果新品】傳新款iPad mini將採用8.3吋超窄邊框　 或會移除Home鍵
19:04 2021/07/27
【蘋果新品】傳新款iPad mini將採用8.3吋超窄邊框　 或會移除Home鍵
蘋果發布iOS 14.7.1及iPadOS 14.7.1系統更新　修補系統漏洞及Apple Watch解鎖問題
17:33 2021/07/27
蘋果發布iOS 14.7.1及iPadOS 14.7.1系統更新　修補系統漏洞及Apple Watch解鎖問題
Apple 產品 Apple Pay 零售 iOS 電子支付

上一篇文章

【淘汰3G】Amazon不再支援3G　電子閱讀器Kindle初代或被淘汰

下一篇文章

【東京奧運】東奧跑道採新科技設計　增彈性、減震效果提升運動員表現
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【停止服務】Android舊款手機　將無法登入Gmail、YouTube
【停止服務】Android舊款手機　將無法登入Gmail、YouTube
【每日焦點】Telegram擴視像通話人數　Zoom遭集體控
【每日焦點】Telegram擴視像通話人數　Zoom遭集體控
【Microsoft】微軟Windows 365 Cloud PC上線　月費人均155港元起
【Microsoft】微軟Windows 365 Cloud PC上線　月費人均155港元起
【Apple】AirTag 用戶注意！　蘋果警告避免使用這款電池免影響運作
【Apple】AirTag 用戶注意！　蘋果警告避免使用這款電池免影響運作
【Apple】愈貴愈好賣？ 　鈦金屬版Apple Watch Edition在美現缺貨
【Apple】愈貴愈好賣？ 　鈦金屬版Apple Watch Edition在美現缺貨
【電動車電池】寧德時代將推電動車用鈉離子電池　充電15分鐘達80%電量
【電動車電池】寧德時代將推電動車用鈉離子電池　充電15分鐘達80%電量