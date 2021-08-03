【電子支付】蘋果零售店善用App Clips　掃描產品條碼即可自助結帳

▲ 蘋果外國Apple Store零售店內的配件區，開始出現「Scan. Pay. Go」的圓形告示牌。

蘋果（Apple）在iOS 14推出時，新增一項全新的功能名為App Clips。近日蘋果就善用該功能，在其零售店中應用，毋需安裝任何應用程式、毋需與店員接觸，就可直接掃描產品條碼，以Apple Pay自行結帳。

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據外國科技網站9To5Mac報道，蘋果外國Apple Store零售店內的配件區，開始出現「Scan. Pay. Go」的圓形告示牌。而現時客戶在在Apple Store零售官方商店中，可透過App Clips功能，無須下載其他應用程式即可開始自行進行結帳。只要自行一掃產品條碼，就會自動彈出以Apple Pay支付的頁面，只要付費完成，即可立刻取走貨物，毋需排隊輪候、也不再需要與店員接觸。

▲ 客戶在在Apple Store零售官方商店中，可透過App Clips功能，無須下載其他應用程式即可開始自行進行結帳。只要自行一掃產品條碼，就會自動彈出以Apple Pay支付的頁面，只要付費完成，即可立刻取走貨物。（Michael Steeber 資料圖片）

事實上，過往蘋果都設有自助付款，惟一直都需要另外下載特有應用程式才可進行。而現時可直接透過App Clips功能，毋需另外下載即可做到。

責任編輯：曾曉汶