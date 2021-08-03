【大行報告】野村看好物流市場潛力 首予京東物流「買入」評級 目標價35元 潛在升幅逾2成

野村發表報告，指看好京東物流（02618）在綜合供應鏈物流服務市場發展帶來的結構性增長潛力，首予「買入」評級，目標價35元。

京東物流周二（3日）收市報28.3元，跌3.1%，成交額1.3億元，較目標價潛在升幅約24%。

現時京東物流為內地綜合供應鏈物流最大營運商，去年的市場佔有率為2.7%，野村估計2025年將增至4.5%。

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報告指出，綜合供應鏈物流的市場規模，包括快遞、倉儲、長途運輸及增值服務的綜合解決方案，預計2020至25年複合年均增長率達到10%，到2025年達到3.3萬億元人民幣，佔內地整個物流市場複合年均增長率逾5%。

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記者：李兆明