  • 28°C
香港時間 : 2021803日 (二) 18:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】野村看好物流市場潛力 首予京東物流「買入」評級 目標價35元 潛在升幅逾2成

股樓投資 17:31 2021/08/03

分享：

野村發表報告，指看好京東物流（02618）在綜合供應鏈物流服務市場發展帶來的結構性增長潛力，首予「買入」評級，目標價35元。

京東物流周二（3日）收市報28.3元，跌3.1%，成交額1.3億元，較目標價潛在升幅約24%。

現時京東物流為內地綜合供應鏈物流最大營運商，去年的市場佔有率為2.7%，野村估計2025年將增至4.5%。

【延伸閱讀】【下半年部署】大摩新一輪中港焦點股名單  覆蓋7隻港股【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

報告指出，綜合供應鏈物流的市場規模，包括快遞、倉儲、長途運輸及增值服務的綜合解決方案，預計2020至25年複合年均增長率達到10%，到2025年達到3.3萬億元人民幣，佔內地整個物流市場複合年均增長率逾5%。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

港股 京東物流（02618） 運輸 大行報告

上一篇文章

【有相睇】裝修新淨企理媲美私樓　東頭邨300萬綠表成交　業主18年賺逾16倍

下一篇文章

【美股焦點】Robinhood上市不獲散戶追捧　女股神連續出手買入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【長者優惠】1957年出生者今日起可申請「樂悠咭」 明年可享2元乘車優惠
【長者優惠】1957年出生者今日起可申請「樂悠咭」 明年可享2元乘車優惠
【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價
【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽
【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸