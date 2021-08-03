【大行點睇】花旗認為美團可渡過挑戰期　維持「買入」評級

花旗發表研究報告指，美團(03690)將於月底公布第二季業績，在國家政策要求平台提升對員工的權益保障後，該行預期美團對旗下外賣騎手的社保開支增加，相關影響可能需要約5年時間完全反映，因此對次季預測維持不變。



該行調整美團2021至2023年預測，收入預測分別下調0.5%、5.4%及6.1%，並下調盈測，估計非通用會計準則下淨虧損將擴大至187億、193億及92.6億元人民幣。

花旗認為美團可渡過挑戰期，轉型成為值得信賴的本地服務門户公司。該行更新對其外送業務的估值計算方法，將目標價由440元下調至357元，指出對美團的社區服務及超級APP定位繼續看好，維持「買入」評級。

大行對美團評級及目標價：

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