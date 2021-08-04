【營人物語@iM網欄】素食減肥多樣化 茹素瘦身要先認清原因

每隔兩星期，Betty便會來辦公室與我會面；去年，她成功在半年間減掉30磅，現在作定期跟進，維持體重和健康飲食。

這次會面，Betty帶來新的營養話題，她問：「近年愈來愈多人奉行素食，一來支持環保，二來可瘦身，我也適合茹素嗎？」我回應：「素食可分不同種類：全素食即完全不吃奶類、蛋、肉類食物，只以豆類、堅果作為蛋白質來源；亦有奶蛋素食，即不吃肉類，但會吃蛋和奶類。另有魚素食和白肉素食，你想實行哪一種？」Betty說：「一不做、二不休，當然是全素食！」

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我解釋：「全素飲食中缺乏肉類和奶類食物，要注意某些人體必須的營養素，例如維他命B12、鐵質和鈣質等，或未能從飲食中攝取足夠。若長期攝取不足，或會導致營養不良、貧血、骨質疏鬆等。」

Betty驚訝道：「那全素食豈非不健康的飲食習慣？」我解釋：「非也！只是全素食者應多留意食物上的配搭，以確保營養均衡；例如多吃海藻類和發酵食物，可幫助腸道中的細菌製造維他命B12。」

我續說：「至於鐵質，因人體對植物性鐵質的吸收率較低，進食鐵質豐富的植物性食物（如紅豆、菠菜、木耳等）的同時，可配搭維他命C豐富食物（如：蕃茄、紅黃甜椒），或於飯後進食奇異果、木瓜等，有助增加鐵質吸收率。鈣質方面，宜多進食硬豆腐和深綠色蔬菜補充。」

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Betty聽罷，隨即說：「那麼複雜，我還是不選擇全素食了…。」我笑說：「其實先要了解自己想茹素的原因，千萬別誤信茹素是瘦身的方法；只要食物種類多元化，多吃蔬菜水果，並以低脂為原則，吃葷亦可健康瘦身。如想支持環保的話，不如先嘗試實行Green Monday吧！」

作者_盧綺欣（Yanbie）簡介 · 澳洲註冊營養師（A.P.D） · 現任「尚營坊」註冊營養師 · 擁有多年處理糖尿病及腎病經驗 · 曾為澳洲退伍軍人事務部提供營養講座及教授烹飪課，推廣飲食知識予退伍軍人 · 曾為香港機場地勤服務有限公司（HAS）提供講座，推廣健康飲食知識 · 主持「尚營坊」超市購物之旅，教授會員選購健康之食品

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