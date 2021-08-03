【智取英文@iM網欄】中英文法差異 港人英文文法 10 大錯誤

中文同英文文法上一直都存在差異，令香港人都有很容易誤用一些字詞及句式，今日筆者會為大家分享10大港人英文文法錯誤。

在中文的文法中我們會使用「雖然…但是…」，但在英文文法中我們只會使用一個連接詞，所以「Although」和「But」不會同時使用。 「In my opinion」和「I think」不會放在一起。「In my opinion」和「I think」有着相同的意思，都指我認為，所以表達時只需要選其中一個使用。 「Everyday」和「Every day」並不一樣。「Everyday」是形容詞，而「Every day」則是副詞，兩者用法並不相同。 其實「Lack」後面並非一定要加of lack 可以作為動詞單獨使用當「Lack」，要作為名詞使用時才需要寫成「Lack of」。 「Suggest」後面不能加「to-infinitive」。使用「Suggest」時，後面應該加bare-infinitive或者gerund。 雖然「Used to」和「Be used to」看似十分相似，但他們的意思卻不相同。「Used to」用於以前做、現在不做的事;「Be used to」用於以前不做、現在習慣了做的事。 當想表達「這裡有……」時很多人都會誤用「There have」。其實「There have」是錯誤的文法，「There is/ are」才是正確的用法。

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作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

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