【智取英文@iM網欄】輕鬆有趣 3個看英美劇學英文方法

說到學英文，看英美劇可說是其中一個最輕鬆最有趣的方式，以下筆者會教大家3個看英美劇學英文方法。

選擇適當的劇集

在看英美劇時選擇適當的劇集比選擇好看的劇集重要。剛開始學習時應選擇較生活化的，較貼近日常生活的英美劇，這些劇集能讓觀眾更容易吸收日常英文用語，學習到書本上沒有的，較實用的英文。

善用字幕

剛開始學習時可以開啟中英雙語字幕，每當遇到陌生的詞彙馬上抄下單字及其解釋，在劇集完結後再溫習記錄下來的字詞。習慣了之後就可以開始只看英文字幕，甚至關閉字幕。

學習native speakers的發音

看英美劇時除了聽和看之外亦可以嘗試跟着碎碎念，練習發音。觀眾可以通過多觀察演員的口型，學習native speakers的發音方式從而學習英文會話。

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作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

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