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【智取英文@iM網欄】輕鬆有趣 3個看英美劇學英文方法

名人薈萃 16:51 2021/08/03

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說到學英文看英美劇可說是其中一個最輕鬆最有趣的方式以下筆者會教大家3個看英美劇學英文方法。

  1. 選擇適當的劇集

在看英美劇時選擇適當的劇集比選擇好看的劇集重要。剛開始學習時應選擇較生活化的較貼近日常生活的英美劇這些劇集能讓觀眾更容易吸收日常英文用語學習到書本上沒有的較實用的英文。

  1. 善用字幕

剛開始學習時可以開啟中英雙語字幕每當遇到陌生的詞彙馬上抄下單字及其解釋在劇集完結後再溫習記錄下來的字詞。習慣了之後就可以開始只看英文字幕甚至關閉字幕。

  1. 學習native speakers的發音

看英美劇時除了聽和看之外亦可以嘗試跟着碎碎念，練習發音。觀眾可以通過多觀察演員的口型學習native speakers的發音方式從而學習英文會話。

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam，好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，成人英文/商業英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow「Spencer Lam English Team」Facebook page得到更多英文資迅，亦都可以上https://spencerlam.hk/了解更多!

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

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