  • 28°C
香港時間 : 2021803日 (二) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智取英文@iM網欄】更有效率地學習 看youtube學英文

名人薈萃 16:46 2021/08/03

分享：

在疫情期間課堂都由面授轉為線上，如果想更有效率地學習英文，可以善用網上學習資源，利用youtube學習英文，以下筆者會為大家介紹3個英文youtube channels，

  1. BBC Learning English BBC

BBC Learning English BBC最適合想學習正統英語的觀眾這個頻道除了正規的新聞報導和各種主題的英文教學影片還有Live English Class及Live English Quiz 在教授英文的同時亦會與觀眾交流提高互動性

  1. Learn English with Benjamin

Learn English with Benjamin的主持Benjamin是來自英國倫敦的所以這個頻道是觀眾學習英國腔的好選擇另外影片中穿插了不少情境式教學讓觀眾能夠以更生動有趣的方式學習實用的英文單字、文法等等

  1. Spencer Lam English Team

Spencer Lam English Team的主持Spencer Sir是個教學經驗豐富的補習導師、考試專家這個頻道主要分享DSE英文的各種考試技巧、操卷指南及大熱課題適合DSE應考生助他們衝分奪星

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam，好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，成人英文/商業英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow「Spencer Lam English Team」Facebook page得到更多英文資迅，亦都可以上https://spencerlam.hk/了解更多!

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

更多智取英文的文章請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

英文科 疫情 網上學習 DSE YouTube IELTS AR
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價
【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【長者優惠】1957年出生者今日起可申請「樂悠咭」 明年可享2元乘車優惠
【長者優惠】1957年出生者今日起可申請「樂悠咭」 明年可享2元乘車優惠
【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽
【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？