【智取英文@iM網欄】更有效率地學習 看youtube學英文

在疫情期間課堂都由面授轉為線上，如果想更有效率地學習英文，可以善用網上學習資源，利用youtube學習英文，以下筆者會為大家介紹3個英文youtube channels，

BBC Learning English BBC

BBC Learning English BBC最適合想學習正統英語的觀眾，這個頻道除了正規的新聞報導和各種主題的英文教學影片，還有Live English Class及Live English Quiz 在教授英文的同時亦會與觀眾交流，提高互動性。

Learn English with Benjamin

Learn English with Benjamin的主持Benjamin是來自英國倫敦的，所以這個頻道是觀眾學習英國腔的好選擇。另外影片中穿插了不少情境式教學，讓觀眾能夠以更生動有趣的方式學習實用的英文單字、文法等等。

Spencer Lam English Team

Spencer Lam English Team的主持Spencer Sir是個教學經驗豐富的補習導師、考試專家。這個頻道主要分享DSE英文的各種考試技巧、操卷指南及大熱課題，適合DSE應考生，助他們衝分奪星。

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam，好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，成人英文/商業英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow「Spencer Lam English Team」Facebook page得到更多英文資迅，亦都可以上https://spencerlam.hk/了解更多!

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

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