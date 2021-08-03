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【都市診療室】煲蠟毀容留疤痕

名人薈萃 17:03 2021/08/03

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夏末，促銷月餅廣告已在市面推出，9月下旬便是中秋佳節。筆者多年前任職公立醫院遇到一宗中秋節嚴重燒傷個案，畫面至今仍歴歴在目。事緣一群屋邨兒童在中秋節圍爐煲蠟，為增加刺激，有人向裝滿高溫燒溶蠟的鐵罐潑水。「篷！」一聲，熊熊火舌突然向上竄，一名只有幾歲大的孩子躲避不及，火焰直衝向他的臉部及下顎。孩子的下巴及臉部被嚴重燒傷，留下的疤痕，而且拉扯皮膚，連嘴也合不上，這名受傷的孩子在多年後仍然要接受治療。

如何處理燒傷燙傷？

市民在日常生活遇上大大小小的燒傷燙傷意外，最常見的是打翻熱水瓶被滾水淥傷，在焗爐取餐盤被燙傷，甚至被火燒傷等，此時也要小心處理以減少遺下疤痕引致的後遺症。

燒傷後，首要是降溫，盡快遠離熱力的源頭，而不是在傷口塗豉油，搽牙膏等偏方，這些物料無助處理燒傷，反而有機會引起細菌感染。若果被熱水燙傷，應脫去被熱水濕透的衣物，以免皮膚繼續被熱力所傷。之後，可將傷處在水龍頭下沖洗20分鐘，但切忌冰敷，以免皮下血管收縮，燒傷的程度反會加深。

嚴重程度及治療方法

燒傷是可按皮膚燒傷的深度及面積分級。情況輕微的，傷口只及表層，大約一至兩星期，皮膚會自行癒合，疤痕一般不會明顯，期間最重要是保護傷口，以防發炎感染造成再度創傷和加深疤痕的風險。

如果燒傷較嚴重，例如熱源的高溫火燒，接觸熱源的時間長，都會造成深層皮膚受損，失去皮膚保護身體的功能，除了容易發炎感染外，亦失去排體液的功能，癒合後疤痕都會明顯，這時就需要找尋「新皮」覆蓋。

最理想是用病人其他原好的皮膚進行植皮，身體不會排斥，將「新皮」覆蓋在傷口，4日至一星期內，血管可生入新皮內。但若油脂分泌腺、感覺神經已燒傷，這些失去的功能都無法移植。植皮的位置會變得非常乾燥，容易損傷，病人要經常塗油保養皮膚。

治療燒傷病人最漫長的過程是處理疤痕，尤其在一些特別的身體部分，例如頸部，以及關節位置，會因疤痕收緊、拉扯而影響。手部燒傷可造成手指關節變形，病人則無法握拳。病人需要接受職業治療服務，以及配戴一些裝置，穿壓力衣等等，以恢復身體活動功能。

 

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撰文 : 彭志宏醫生 整形外科專科醫生、香港中文大學內外全科醫學士、香港醫學專科學院院士（外科）

欄名 : 都市診療室

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