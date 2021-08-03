【美股焦點】Robinhood上市不獲散戶追捧　女股神連續出手買入

美國免費在綫交易平台Robinhood（HOOD）上周四（7月29日）於美國上市，並未如預期般受散戶歡迎。根據公司披露，有大約30萬名用戶參與了此次IPO，而截至6月30日為止，該交易平台有2,250萬個資金帳戶，意味僅有1.3％用戶參與了是次IPO。

與過往傳統IPO不同的是，Robinhood在上市前已經承諾要打破華爾街傳統，將不超過25％的IPO股份分配自家用戶，且鎖定期較短。但在正常IPO分配股份時，散戶獲得的比重通常不會超過10%，餘下超過9成都是由基石投資者、機構投資者認購。Robinhood上市後股價表現並不如預期，上市當日股價跌 12%，最新報 37.68 美元，大致與IPO價格持平。

Robinhood獲女股神青睞

不過有「科技女股神」之稱的Cathie Wood對Robinhood較為看好，她旗下的ARK Invest買入超過300萬股網紅券商Robinhood股票。自上周五開始，ARK旗下三隻ETF接連兩個交易日買入Robinhood股票，涉及資金6,500萬美元。截至本周一（8月2日），ARK持有大約646萬股Robinhood，以最新價計算，總市值超過2.4億美元。

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编辑：李勝男