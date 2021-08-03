  • 28°C
香港時間 : 2021803日 (二) 18:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】Robinhood上市不獲散戶追捧　女股神連續出手買入

股樓投資 17:23 2021/08/03

分享：

美國免費在綫交易平台Robinhood（HOOD）上周四（7月29日）於美國上市，並未如預期般受散戶歡迎。根據公司披露，有大約30萬名用戶參與了此次IPO，而截至6月30日為止，該交易平台有2,250萬個資金帳戶，意味僅有1.3％用戶參與了是次IPO。

與過往傳統IPO不同的是，Robinhood在上市前已經承諾要打破華爾街傳統，將不超過25％的IPO股份分配自家用戶，且鎖定期較短。但在正常IPO分配股份時，散戶獲得的比重通常不會超過10%，餘下超過9成都是由基石投資者、機構投資者認購。Robinhood上市後股價表現並不如預期，上市當日股價跌12%，最新報37.68美元，大致與IPO價格持平。

Robinhood獲女股神青睞

不過有「科技女股神」之稱的Cathie Wood對Robinhood較為看好，她旗下的ARK Invest買入超過300萬股網紅券商Robinhood股票。自上周五開始，ARK旗下三隻ETF接連兩個交易日買入Robinhood股票，涉及資金6,500萬美元。截至本周一（8月2日），ARK持有大約646萬股Robinhood，以最新價計算，總市值超過2.4億美元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男

美股 IPO

上一篇文章

【大行報告】野村看好物流市場潛力 首予京東物流「買入」評級 目標價35元 潛在升幅逾2成

下一篇文章

【大行點睇】花旗認為美團可渡過挑戰期　維持「買入」評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【長者優惠】1957年出生者今日起可申請「樂悠咭」 明年可享2元乘車優惠
【長者優惠】1957年出生者今日起可申請「樂悠咭」 明年可享2元乘車優惠
【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價
【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽
【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸