【周大調富格曲@iM網欄】球手與音樂家合演 乒乓協奏曲Ricochet

幾經波折，東京奧運會終於隆重揭幕。今屆奧運會的轉播權由香港政府購入，並交由本地五間持牌廣播機構播放，全港市民可免費收看賽事。不少愛好運動的朋友都忙於觀看各項比賽，即使未有觀看現場直播，亦想緊貼「戰況」，上網追查賽事成績。不同的媒體上，都可看見世界各地的頂尖運動員在拼搏。本屆奧運會中，香港運動員更贏得多個奬牌，有金有銀，成績驕人。香港這彈丸之地可擠身奧運獎牌榜，實在得來不易，可喜可賀。

各運動項目之中，香港人對乒乓球大概不會感到陌生，學校以至各大小體育場館都有乒乓球檯。香港乒乓球隊的成績一向居於世界前列位置。而事實上，首名羸取世界冠軍的中國球手容國團，亦來自香港。1988年，乒乓球被正式列入為奧運會比賽項目，加速了乒乓球運動的發展及推廣。近年，乒乓球手不但有機會踏上奧運的舞台，在作曲家的穿針引線下，球手更走上了音樂廳的舞台，與音樂家合演協奏曲 。

乒乓協奏曲以 <Ricochet> 為題，一般解作「彈跳」，提琴音樂中的拋弓技術亦稱為 Ricochet。乒乓協奏曲由美籍作曲家安迪秋保（Andy Akiho）編寫，全曲長約28分鐘，為上海夏季音樂節及北京國際音樂節聯合委任作品。作曲家安迪秋保希望透過樂曲，揉合中西文化、將運動及音樂元素相結合，為音樂廳的觀眾帶來新體驗。傳統上，協奏曲 （concerto） 以一件或數件獨奏樂器為主，配上樂團作伴奏。乒乓協奏曲，顧名思義，乒乓球、球拍以致球檯都被用作獨奏樂器。除了兩名對打的乒乓球手外，擔任獨奏的還有一名小提琴家及一名敲擊樂家。

▲ Courtesy of BMF

2015年，樂曲於上海作世界首演，觀眾的焦點亦自然落在舞台正中央的球檯及兩名球員身上。台上參與「演奏」的乒乓球手分別為美國國家隊成員蘭達斯（Michael Landers）及邢延華（Ariel Hsing）。兩名球員皆多次於全美大賽中奪標，Ariel 亦曾於2012年代表美國參加倫敦奧運會。球員為了配合是次演出，摒棄了比賽用的球衣，改穿禮服打球。男球員穿西裝、打煲呔，女球員穿上長裙、高跟鞋。除了專業球拍之外，作曲家亦要求乒乓球手使用不同的乒乓球拍（沒有膠皮的木拍或只貼上砂紙的球拍）、玻璃酒杯、手鼓及小鑼等擊球，以製造不同的聲響效果。對於職業球員來説，細小如手機亦可以用來擊球，器材的面積大小不是大問題。蘭達斯表示，真正的考驗，是要控掣擊球的速度及力度以配合樂曲的節拍，同時還要牢牢緊記各樂段的始末。

兩名球員一時互攻，一時大力扣殺，可觀性頗高。樂曲中段，球員突然轉身，直接把球打向觀眾，前排觀眾要小心「食波餅」。

▲ Credit: Shanghai Symphony Orchestra

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

更多周大調富格曲@Kalvin Chau的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！