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【華融危機】傳中國華融計劃出售螞蟻消費金融股權　螞蟻集團或接貨

股市 16:36 2021/08/03

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中國華融傳計劃出售螞蟻消費金融公司股權　螞蟻集團或接貨

中國華融 （02799） 日前宣布將逐步退出非主要業務。外電引述消息人士指，中國華融正與阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團討論出售螞蟻消費金融公司的4.99%股權，以加快退出非核心業務。

螞蟻消費金融公司獲批開業，6個月完成品牌整改，看【下一頁】

消息人士指，華融計劃轉讓重慶螞蟻消費金融公司4.99%股權，螞蟻集團或會接手華融手上這批最初價值為3.99億元人民幣的股權，然後才協調其他股東落實對消費金融公司的增資計畫。

中國華融沒有回應，螞蟻集團亦拒絕回應。

重慶螞蟻消費金融有限公司於今年6月獲准開業，螞蟻集團目前持有其50%的股權，按照監管機構的整改要求，螞蟻集團已將利潤最為豐厚的互聯網借貸業務花唄和借唄納入了成專屬消費信貸產品。

中國華融擬轉讓華融消費金融7成股權、重組華融信託股權，看【下一頁】

華融日前發公告指，擬將持有的華融消費金融70%的股權對外公開轉讓，以及對華融信託進行股權重組。

另外，此前有報道指，華融正努力出售除不良資產處置主業之外幾乎所有境內子公司，作為政府批准的縮小規模計畫一部分。

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編輯：袁諾曦

港股 傳統經濟股 阿里巴巴－SW（09988） 中國華融（02799）

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