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水災釀180人死 德國或查過失殺人

環球社會熱點 17:54 2021/08/03

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德國西部上月經歷嚴重水災，造成最少180人喪生。德國檢察機關近日表明會展開研究，是否就水災應對展開初步調查，關於今次致命水災中是否涉及沒有採取足夠措施提早警告及疏散民眾，以及有否因延遲警告而導致過失殺人。

德國水災嚴重 保險或需賠近50億歐元 【下一頁】

德國檢察官辦公室發表聲明表示，對於「因未能及時警告或疏散人口，而導致過失殺人或人身傷害」，正評估是否需要啟動初步調查程序。聲明提及，檢察機構將會研究由警方提供的萊茵蘭－普法爾茨州（Rheinland-Pfalz）辛齊希鎮（Sinzig）一間護理院中12人的死亡報告，以及有關災情的新聞報道，再決定是否展開調查。

德國水災俯瞰情況圖

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德國水災警報系統失靈？ 內政部長：早通報地方政府 【下一頁】

災情嚴重程度超乎想象，德國聯邦及地方官員受到廣泛批評，指他們未能及時警告民眾當時的危機，亦引發外界質疑德國政府官員或存有疏忽情況。

內政部部長澤霍費爾（Horst Seehofer）強調地方州政府需要為今次災難負責，表明如此級別的天災難以依靠聯邦政府防範。德國氣象局（DWD）亦指出，地方政府並未傳達水災警訊警告。部分州官員表示，已盡力之所能及的範圍應對災情，但承認原本可以做得更好。

責任編輯：李俊儀

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