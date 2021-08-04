【網民熱話】電子支付應否收取手續費惹罵戰 港男稱用者自付很正常 網民紛讚同

消費券正式發放到各大市民手中，不少人都在猶豫要買甚麼。網上則流傳有商家在市民用八達通付款時收取了手續費，引起了罵戰。近日有網民於網上討論區發文，指為甚麼商家不能收取手續費。

網民經歷：

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不少人同意樓主的說法，稱即使收取了手續費也不會怪小商店，他們惟一能收支平衡的方法就是調高價格。不過如果是藥房或大型連鎖店的話，平時也「食水深」，賺少3％也沒有沒什麼，他們不應該收取手續費。

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不過有網民覺得是政府逼商店收取手續費，因為只有這幾種付款平台能領取消費券。有人回應，指其實收取手續費就和平時餐廳吃飯要收加一服務費一樣平常，沒有甚麼要大驚小怪的。

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責任編輯：張瑋婷