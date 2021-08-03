【大行點睇】大和指贛鋒為潛在分拆鋪路　上調目標價兩成予「買入」評級

大和發表的研究報告指，將贛鋒鋰業(01772) 目標價由168元上調兩成至205元，以反映公司在鋰業及電池方面的增長前景，維持評級「買入」。



該行指出7月30日公司宣布為贛鋒鋰電引入20個策略投資者，涉資9.71億元人民幣(下同)，其中小米(01810) 兩家子公司為領頭投資者，而其他投資者則包括東風集團股份(00489) 及OPPO。假如贛鋒鋰電未能在2025年底前完成IPO則將有回購義務，這是贛鋒首次公開有意分拆贛鋒鋰電上市的意願。儘管公司最近與東風就電池交易訂立協議並有意夥小米打造電動車，該行認為贛鋒鋰電將聚焦於消費者級別的TWS電池及LFP電池而非電動車電池。



另外，在鋰價方面勢頭仍然強勁，留意到寧德時代(深：300750)發布的納離子電池亦去除了市場憂慮，認為往後未有限制鋰價的因素，故將今年氫氧化鋰及碳酸鋰價格預測上調。另外，公司於7月30日宣布計劃增資8億美元至海外併購子公司，意味往後將有潛在併購。

大行對贛鋒鋰業評級及目標價：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機