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【大行點睇】大和指贛鋒為潛在分拆鋪路　上調目標價兩成予「買入」評級

股樓投資 16:32 2021/08/03

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大和發表的研究報告指，將贛鋒鋰業(01772) 目標價由168元上調兩成至205元，以反映公司在鋰業及電池方面的增長前景，維持評級「買入」。

該行指出7月30日公司宣布為贛鋒鋰電引入20個策略投資者，涉資9.71億元人民幣(下同)，其中小米(01810) 兩家子公司為領頭投資者，而其他投資者則包括東風集團股份(00489) 及OPPO。假如贛鋒鋰電未能在2025年底前完成IPO則將有回購義務，這是贛鋒首次公開有意分拆贛鋒鋰電上市的意願。儘管公司最近與東風就電池交易訂立協議並有意夥小米打造電動車，該行認為贛鋒鋰電將聚焦於消費者級別的TWS電池及LFP電池而非電動車電池。

另外，在鋰價方面勢頭仍然強勁，留意到寧德時代(深：300750)發布的納離子電池亦去除了市場憂慮，認為往後未有限制鋰價的因素，故將今年氫氧化鋰及碳酸鋰價格預測上調。另外，公司於7月30日宣布計劃增資8億美元至海外併購子公司，意味往後將有潛在併購。

 

 

大行對贛鋒鋰業評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

贛鋒鋰業（01772） 港股
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