【一家四口 離家出走】核心外圍的內循環

這個命題太抽象，但請容筆者解釋，就會發現中國人做生意結合了現代科技和傳統智慧。先交代故事背景：筆者要到東京公幹，但東京酒店房間面積小，而酒店政策規定筆者一家四口要租兩間客房，所以我便轉去找民宿。筆者微信內有幾個「在日華人群組」（各群組人數有500人上限），當中結合了生活在日本的中、港、台人士，也有些嫁了中國人的日本太太。雖然住在日本，但大家都自稱是中國人，又或者跟中國有極大關係，筆者便稱作為「核心外圍」（多謝黎天王的金句！）。

在日本生活的華人

大家在群組不時互相介紹生意。例如有朋友從上海去東京玩，要找民宿和司機接送，就在這群組找司機和民宿。通常於群組發問後，不出兩分鐘會有人「搶單」，一經配對後便會轉為私聊，免得影響群內其他人。這種海外華人之間生意往來，筆者稱之為「核心外圍的內循環」。

一直以來，這幾個群組都為筆者提供貼市訊息。疫情來襲，這些群組變得更加重要，因為有中國大使館職員在群組發放入境日本和回國檢測的最新要求和程序。這些群組每天信息量都有好幾百條。所以今次筆者也在群組內問有無朋友介紹東京的民宿，好讓筆者一家四口可以在東京下榻。平時兩分鐘內就有反應的群組，今次卻異常地靜寂。何解？！

房源乾結難找民宿

原來群組內的民宿老闆，都是先知先覺春江鴨！早在去年日本封關口時，他們就透過微信和其他國內媒體知道當時國內和外國的情況。老闆指中國防疫措施遠遠比起日本嚴格，已經預計短期內中國遊客再去日本的機會極少，於是紛紛決定把旗下的民宿以長約出租給日本人，或是住在東京工作的外國人。所以當我在問有否民宿介紹時，房源早已乾結了大半年，只是筆者後知後覺。

最終筆者還是在Airbnb上找到一家民宿，民宿主人是日本人，對筆者的預約也非常小心，因為民宿不能當作為入境防疫隔離，店主擔心筆者是海外入境的外國人，要求我們出示日本在留卡才順利承接我的預約。我們交談了一會，他說近大半年都生意慘淡，物業已經空置很久，所以會安排深度清潔一次才讓我們入住。從此事看出，華人在海外的人脈網絡，透過現今科技平台支援，反而比起當地人更有優勢。坦白說，香港人雖然散在世界各地，也有相類似WhatsApp群組，但凝聚力和資源方面，遠遠不及海外華人微信群組，「核心外圍內循環」的協同效應未能完全發揮。

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