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【置業故事】年輕夫婦心急上車　喜遇熱心業主減價　475萬買青衣私樓

股樓投資 16:55 2021/08/03

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市場預計，樓價最快於8月破頂，為免遲買更貴，不少年輕夫婦加快入市。中原地產李子清說，青衣美景花園9座中層G室，實用面積329平方呎，兩房間隔，原叫價500萬元放盤，終減價25萬元，以475萬元易手，實用呎價約14,438元。  

上述年輕買家置業故事

    點擊圖片放大
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代理續說，買家為一對年青夫婦，屬意單位間隔合用，內櫳亦企理，於是積極還價洽購，原業主因計劃換入同屋苑三房單位，近日亦已有心儀單位，有感買家具入市誠意，為幫助年青人上車，故願減25萬元。據了解，原業主於2009年11月以135萬元買入單位，持貨近12年，現賬面獲利340萬元，物業期內升值2.5倍。 

美景花園是青衣區大型私人屋苑之一，坐落在青衣細山路，遠離市中心，出入主要靠巴士、小巴。資料顯示，屋苑分為兩期發展，於1982至1984年間落成，建有8座住宅，提供1,912伙。

同場加映: 富元證券特約【青姐話】七絕Overdone 八月博翻身

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美景花園 青衣 中原地產

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