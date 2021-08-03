【監管跌市】調查報告：內地手遊玩家達5.48億、人均MAU逾20小時　三成付費用戶為24歲或以下

▲ 騰訊的《王者榮耀》男性用戶MAU約1.09億、月人均使用時間約1,831分鐘

QuestMobile發布手機遊戲人群洞察報告，數據顯示，截至今年6月，手機遊戲月活躍用戶（MAU）達5.48億，月人均使用時長超過20小時，接近五成付費用戶年齡在30歲以內，24歲或以下用戶也接近三成。從地域上看，三線及以下城市為手機遊戲用戶的主要聚集地，佔比近六成。

官媒批遊戲行業為精神鴉片後刪文，詳見【下一頁】

手遊用戶以男性為主，據6月數據，男性用戶佔約57.3%，而且Z世代已逐步成為手遊玩家主流群組。騰訊 （00700） 的《王者榮耀》男性用戶MAU約1.09億、月人均使用時間約1,831分鐘，《和平精英》男性用戶月活6,600萬，月人均使用時間約710分鐘。女性用戶對消除、益智休閒、模擬經營等類型更加喜愛，6月份《開心消消樂》女性用戶活躍量8,861萬，月人均使用時間約314分鐘。

24歲或以下年輕用戶在社交及娛樂需求下，對手遊有更高接受度，人均使用手遊應用程式（app）約2.1個，高於整體用戶的1.9個。

年輕用戶為主的二次元為手機遊戲的主要玩家，二次元畫風、經典動漫IP改編等都吸引不少年輕人，6月份二次元類型的MMORPG月活躍用戶首五位分別為《原神》、《光·遇》、《火影忍者》、《明日之後》、《第五人格》。70後用戶，則偏好於鬥地主、麻將、象棋等傳統棋牌類游戲。

相關文章：【監管跌市】監管潮浪接浪ATM哪隻最傷？ 醫療或成下個監管對象

相關文章：【阿里巴巴9988】阿里巴巴今日放榜 上季盈利料持平 外界關注監管影響及新業務投資

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結