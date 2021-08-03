【華融危機】傳向螞蟻出售手上消費金融股份 華融剝離非核心業務撲水

根據外媒報道，由於監管部門要求華融 （02799） 逐步退出非核心業務，華融正與螞蟻集團商量，轉讓華融手上持有的4.99%重慶螞蟻消費金融有限公司股份，螞蟻集團或收購價值3.99億元人民幣的股份，同時協調其他股東落實對螞蟻消費金融的增資計劃。

華融早前發公告，計劃以公開方式轉讓所持有70%、共6.3億股華融消費金融股份，同時與主要機構債權人商討「債轉股+股權轉讓」方式，對華融信託實施股權重組。

同時，華融亦計劃改變2015年H股上市所得的資金用途，把剩餘約30億元的資金，改為對重點附屬公司進行資本支持，提高資金效率及降低成本。

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