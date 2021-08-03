【渣打2888】派息回購有驚喜渣打午後轉升　高盛：上半年資本回報超預期

今日放榜的渣打 （02888） 復派中期息，雖然股息金額同樣低於市場預測中位數，但就重啟回購並明確表示有計劃加派息，帶動績後股價由跌轉升。券商富瑞指，回購消息釋放正面驚喜，相信市場此前的市場預測並未納入回購因素，富瑞維持對渣打「買入」評級。

渣打第二季錄得稅前法定溢利11.46億美元，較市場預測中位數高40%。渣打開出多項正面指引，除短期內再推新一輪2.5億美元回購，更明確表示以目前資本水平，足以今年稍後時間再推回購或推動業務增長。

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業績勝預期而且資本回饋有驚喜，渣打股價由跌轉升，逆市揚0.7%報47.8元，午後高見48.1元，成交暫時4926.8萬元。

反觀昨日放榜的滙豐，中期股息同樣略遜於預期，即使管理層對回購態度轉持開放態度，但未見釋出明確指引，放榜翌日股價受壓。滙豐最新報42.95元，跌1.2%，成交7.25億元。

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高盛指，渣打季績整體合符預期，但經營開支略高於預測。此外，集團宣布的2.5億美元回購（相當於每股回報8美仙），加上宣派的中期息3美仙，令到上半年的資本回饋力度高過預期。高盛相信，渣打啟動新一輪回購，或意味管理層均認為現估值低且吸引，擬透過回購去改善估值過低的問題。

高盛維持對渣打「買入」評級，目標價66元。

瑞信指，中期息較預測的5美仙少，但2.5億美元回購規模就高過預期。瑞信給予渣打評級「中性」。

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編輯：趙穎妍