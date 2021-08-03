【政府工略】康文署請二級助理館長（歷史） 月薪3萬元至5.5萬元 協助進行考古工作

康樂及文化事務署請二級助理館長（歷史），月薪30,235元至55,995元，需持有香港任何一所大學頒發的學士學位，並主修人類學、考古學、歷史學等相關學科，職位主要協助進行考古及／或本地歷史的實地考察工作。不過，獲錄用的申請人或須接受與本職系職務相關的訓練以及不定時工作，同時也要接受職系首長或部門首長按所屬組別及工作類別作出的調派和調職安排。職位將按公務員試用條款受聘，試用期為三年。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書須於二零二一年八月十二日或之前送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組，請在信封上註明「申請二級助理館長（歷史）職位」(郵寄表格的遞交日期以郵戳為準)。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。由於招聘部門可以訂立篩選準則，甄選條件較佳的應徵者，申請人須在申請表格上清楚填寫全部就業情況及學歷詳情(包括註明其學士學位或同等學歷的主修學科)。其在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用和英文運用)的成績亦應包括在內。資料不全、逾期、未妥為簽署、經傳真╱電郵遞交，或並非用指定表格遞交的申請將不獲考慮。



申請人如獲邀參加遴選面試，必須提交有關修業成績、證書及綜合招聘考試成績正本以供核實其資格，並須提供副本以作記錄。申請人如未能提交所需文件正本以供核實其資格，其申請將不獲考慮。



申請人如獲選參加遴選面試，通常會在截止申請日期後約十四至十六個星期內接到通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。如申請人未獲邀參加遴選面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組

查詢電話：2601 8664

截止申請日期(日/月/年)：12/08/2021 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂